Hincha inglés, a la cárcel tras golpear a futbolista

Un hincha es retirado de la cancha tras agredir a Jack Grealish (10), del Aston Villa, durante un partido ante Birmingham, el domingo 10 de marzo de 2019 (Nick Potts/PA via AP)

BIRMINGHAM, Inglaterra (AP) — Un hincha del Birmingham fue sentenciado el lunes a 14 semanas de cárcel, tras admitir que había agredido al capitán del Aston Villa, Jack Grealish, durante un encuentro entre dos de los rivales más enconados en el fútbol inglés.

El domingo, en el duelo de la segunda división, Paul Mitchell ingresó en la cancha y lanzó un puñetazo al rostro del futbolista.

“El señor Grealish sintió un golpe en el costado derecho del maxilar inferior y se percató de que era agredido por un seguidor de los Blues”, dijo el fiscal Jonathan Purser. “Las imágenes lo mostraron corriendo, saltando a las espaldas del señor Grealish y lanzando ese puñetazo, que al parecer y por fortuna no causó lesiones físicas”.

Más tarde, Grealish anotó para que el Villa se impusiera por 1-0. El fanático de 27 años se declaró culpable ante la corte de magistrados de Birmingham.

El abogado de Mitchell dijo en una audiencia que la familia de su cliente debió abandonar su vivienda, “por temor a que sufrirían algún daño o incluso la muerte”, tras los comentarios surgidos en las redes sociales sobre la agresión.

“Mi cliente no busca justificar esta conducta en absoluto”, dijo el abogado Vaughn Whistance. “Él ha provocado una gran vergüenza para él mismo, su familia... y el club de fútbol al que apoya desde que era niño. Se disculpa con el Aston Villa y en particular con Jack Grealish por su terrible conducta. No puede explicar qué le llevó a hacer esto. Desde luego que hoy lo lamenta”.

En un hecho separado, un hombre fue acusado en Londres por entrar en el terreno del Emirates Stadium y golpear a Chris Smalling, defensa del Manchester United. Al parecer, Gary Cooper trataba de unirse a los jugadores del Arsenal para festejar un gol en el partido del domingo dentro de la Liga Premier.

Cooper fue acusado de “agresión común y de entrar en el área de juego”. Comparecerá el 26 de marzo, en la corte de magistrados de Highbury Corner, indicó la policía.