Hollywood va a las montañas para el Festival de Sundance

Robert Redford, presidente y fundador del Instituto Sundance, da una conferencia de prensa el día inaugural del Festival de Cine de Sundance el jueves 24 de enero del 2019 en Park City, Utah. (Foto por Chris Pizzello/Invision/AP)

PARK CITY, Utah, EE.UU. (AP) — Durante 34 años, Robert Redford ha inaugurado el Festival de Cine de Sundance con una conferencia de prensa. El jueves, sin embargo, el actor y cineasta dijo que estaba listo para asumir un papel secundario.

"Creo que hemos llegado a un punto en el que puedo pasar a otro lugar", dijo Redford. "A lo largo de los años me he perdido la oportunidad de pasar tiempo con las películas y sus realizadores".

El festival, expresó, ya no necesita de tanta introducción.

Las primeras películas del evento de dos semanas se estrenaron el jueves por la noche, pero la ciudad de esquí bullía de actividad horas antes con marcas y patrocinadores terminando de forrar la calle de Main Street con logotipos e instalaciones mientras arribaban miles de cinéfilos y cineastas. Aunque son muchas las tentaciones en Park City — desde experiencias de realidad virtual y actuaciones de artistas como Arcade Fire, hasta acogedoras cafeterías y paneles de cineastas — las películas siguen siendo el principal atractivo para los asistentes a Sundance. Los boletos para las primeras funciones de la noche se habían agotados.

El festival abrió oficialmente con los estrenos de "After The Wedding", una adaptación de la cinta danesa nominada al Oscar de Susanne Bier, protagonizada por Michelle Williams y Julianne Moore, y "The Inventor: Out For Blood in Silicon Valley", un documental de Alex Gibney sobre la fundadora de Theranos, Elizabeth Holmes.

"Espero que (el público) se zambulla de lleno en la psicología del fraude y la psicología del capitalismo", dijo Gibney. "Eso es lo que me parece realmente interesante aquí, ese viaje de por qué creemos ciertas historias y por qué ciertos cuentistas son efectivos engañando a la gente".

También se estrenaron el jueves por la noche "Native Son", una versión contemporánea de la novela de Richard Wright "Memory: The Origins of Alien", sobre la película de Ridley Scott, y "Apollo 11", con imágenes nunca antes vistas o escuchadas de la misión espacial.

El festival este año presenta 117 largometrajes, 105 estrenos mundiales y algunas retrospectivas, como una función de "The Blair Witch Project" por su 20mo aniversario.

Éxitos recientes estrenados en Sundance incluyen "The Big Sick", ''Get Out", ''Eighth Grade", ''Sorry to Bother You", ''RBG" y "Won't You Be My Neighbor?". Aun con la competencia de Netflix y Hulu algunas cintas independientes se logran destacar. Pero últimamente algunos de los acuerdos de adquisición más caros no han sido lucrativos, como "Assassination Nation" del año pasado, que fue adquirida por 10 millones de dólares y terminó recaudando apenas 2,5 millones en la taquilla.

Keri Putnam, directora ejecutiva del Instituto Sundance, dijo el jueves que quería recordarle a la gente que el festival es una rama sin ánimo de lucro del instituto.

"En el fondo, este festival es una de las maneras más importantes en las que apoyamos a los artistas", dijo Putnam. "Este festival es un hogar para artistas independientes alrededor del mundo, para formar una comunidad creativa colectiva".

Los programadores de este año han prometido retomar el elemento de descubrimiento con el que Sundance se hizo su nombre. Con la nueva directora de programación Kim Yutani, el festival también presenta un grupo de cineastas diverso: el 39% de los proyectos fueron dirigidos por mujeres y el 35% por minorías.

"Lo que me atrajo a Sundance en primer lugar fue mi amor por el cine independiente y el tipo de historias que han mostrado a través de los años: historias sobre forasteros, gente en los márgenes, cosas que existen fuera de lo convencional", dijo Yutani. "Parte de (mi meta) es mantener ese legado y asegurar un programa tan diverso como sea posible".

El Instituto también se ha esmerado en incluir no solo cineastas sino también periodistas de distintos grupos demográficos. Este año, el 63% de la prensa acreditada es de grupos infrarrepresentados, y el festival cubre algunos estipendios y ofrece acceso a mentores.

En cuanto a los realizadores, los resultados de un estudio realizado por la Iniciativa de Inclusión Annenberg de la Universidad del Sur de California se publicarían el viernes.

El Festival de Sundance transcurrirá hasta el 3 de febrero.

Lindsey Bahr está en Twitter como www.twitter.com/ldbahr .