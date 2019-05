Líder iraní lanza amenaza sobre enriquecimiento de uranio

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — El líder supremo de Irán lanzó una amenaza velada en un discurso en el que afirmó que “nadie está buscando la guerra”, y dijo que no sería difícil que la República islámica enriquezca uranio a un nivel suficiente para su uso en armas ante un aumento de las tensiones con Estados Unidos, reportaron medios estatales el miércoles.

Por su parte, la embajada estadounidense en Bagdad ordenó que todo el personal gubernamental no esencial ni de emergencias abandone Irak de inmediato por la creciente tensión con Irán. Washington no ofreció en público pruebas que respalden la afirmación de una mayor amenaza de Teherán.

Las declaraciones del ayatolá Ali Jamenei el martes en la noche se produjeron luego de que rebeldes hutíes de Yemen lanzaron un ataque coordinado con aviones no tripulados sobre un importante oleoducto de petróleo en Arabia Saudí. Una imagen satelital obtenida por The Associated Press el miércoles muestra que una de las dos estaciones de bombeo atacadas por los drones estaba aparentemente intacta.

El ataque hutí es el último incidente registrado en Oriente Medio en los últimos días que sacuden los mercados energéticos mundiales, mientras que las autoridades saudíes alegan que dos petroleros anclados ante la costa de Emiratos Árabes Unidos fueron objeto de un sabotaje. El precio del barril de Brent de referencia se mantenía en torno a los 71 dólares en las primeras operaciones del miércoles.

Estados Unidos también está desplegando un portaaviones de asalto y bombarderos B-52 en la región en respuesta a las todavía no detalladas amenazas de Irán, avivando aún más las tensiones un año después de que el presidente Donald Trump se retiró del acuerdo nuclear entre Teherán y las potencias internacionales.

En una intervención el martes en la noche en un iftar, la tradicional cena con la que los musulmanes rompen el ayuno durante el mes sagrado del Ramadán, las palabras de Jamenei se centraron en un primer momento en minimizar la posibilidad de un conflicto más amplio con Estados Unidos en la región.

Según los reportes, dijo a altos cargos que la República Islámica no negociará con Washington y calificó esos contactos de “veneno”. Pero también afirmó que “ni nosotros un ellos buscamos una guerra. Ellos saben que no les beneficia”.

En su edición del miércoles, el diario estatal iraní IRAN publicó sus declaraciones sobre el programa nuclear, las primeras desde que Irán anuncio que también abandonaba le histórico pacto.

Teherán amenaza con reanudar el enriquecimiento en el plazo de 60 días si no hay un nuevo acuerdo, más allá del 3,67% permitido por el actual pacto entre el país y las potencias internacionales.

Las autoridades iraníes dijeron que podrían alcanzar un enriquecimiento del 20% en apenas cuatro días. Aunque Irán mantiene que su programa nuclear tiene fines pacíficos, los científicos sostienen que el tiempo necesario para alcanzar el umbral del 90% necesario para las armas nucleares se reduce a la mitad una vez que el uranio está enriquecido a alrededor del 20%.

"Lograr un enriquecimiento del 20% es la parte más difícil”, dijo Jamenei según el diario. "Los siguientes pasos son más sencillos que ese”.

Esta fue una reveladora observación del líder supremo iraní: se sabe que Teherán no había superado la barrera del 20% de enriquecimiento antes y no está claro hasta donde está dispuesto a llegar en este proceso. Jamenei tiene la última palabra en todos los asuntos de estado en irán.

Además, una imagen de satélite obtenida por The Associated Press mostró que una de las dos estaciones de bombeo de petróleo atacada por drones en Arabia Saudí estaba aparentemente intacta.

En la fotografía de Planet Labs Inc., una empresa con sede en San Francisco, que fue examinada por la AP el miércoles puede verse la estación de bombeo número 8 de la petrolera estatal saudí Aramco a las afueras de la localidad de al-Duadmi. Está a 330 kilómetros (205 millas) al oeste de la capital, Riad.

La imagen, tomada el martes luego del ataque reivindicado por los rebeldes hutíes de Yemen, muestra dos marcas negras cerca del lugar por donde pasa el oleoducto saudí Este-Oeste cerca de la infraestructura. Esas marcas no aparecían en fotografías realizadas el lunes. Por lo demás, la instalación parece intacta.

Karimi informó desde Teherán, Irán. Los periodistas de The Associated Press Philip Issa en Bagdad; Aya Batrawy en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, y Robert Burns y Lolita C. Baldor en Washington, contribuyeron a este despacho.