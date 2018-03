Irán recupera la caja negra del avión turco estrellado





Socorristas cargan el cuerpo de una víctima fallecida después de que un avión turco que se estrelló la víspera en una cordillera iraní cuando viajaba de Emiratos Árabes Unidos a Estambul, el lunes 12 de marzo de 2018. (Alireza Motamedi/Tasnim News Agency via AP)
En esta imagen del 20 de mayo de 2016, un avión Bombardier CL604 con matrícula TC-TRB desciende a tierra en Estambul. (AP Foto/Yigit Cicekci)

TEHERÁN, Irán (AP) — Un equipo de investigadores encontró el lunes la caja negra de un avión privado turco que se estrelló el domingo en una cordillera iraní cuando viajaba de Emiratos Árabes Unidos a Estambul. Las 11 personas que iban a bordo murieron, lo que probablemente incluía a una joven turca que iba a casarse y a las invitadas de su fiesta de despedida de soltera.

Las autoridades han recuperado 10 cuerpos del lugar del siniestro en las montañas de Zagros a las afueras de la ciudad de Shahr-e Kord, unos 370 kilómetros (230 millas) al sur de la capital iraní, Teherán, según la agencia estatal de noticias IRNA.

Hasta el momento las autoridades han identificado ocho cadáveres, incluyendo el de Mina Basaran, de 28 años, hija del presidente de la empresa turca Basaran Investment Holding, reportó el lunes la agencia semioficial Mehr.

Las fuertes lluvias y el viento en la zona desde el domingo han impedido a los helicópteros aterrizar cerca del lugar, aunque las autoridades esperaban poder bajar los cuerpos de la montaña a lo largo del día, indicó la IRNA.

Las familias de las víctimas llegaron el lunes a Shahr-e Kord acompañados por diplomáticos turcos.

El avión despegó el domingo en la tarde del Aeropuerto Internacional Sharjah en Emiratos Árabes Unidos. Aproximadamente una hora después, la aeronave ganó mucha altura a gran velocidad y luego cayó drásticamente en cuestión de minutos, de acuerdo con el sitio en internet para rastrear vuelos FlightRadar24.

Sigue sin estar claro qué provocó el accidente, aunque un testigo dijo a la televisora estatal que la aeronave Bombardier CL604 estaba en llamas antes de impactarse en la montaña.

La caja negra, que registra conversaciones de los pilotos en cabina, transmisiones de radio y datos de vuelto, ayudará a los investigadores a determinar qué fue lo que ocurrió.

Las autoridades de aviación civil del aeropuerto Sharjah indicaron el domingo por la noche que a bordo del avión viajaban tres tripulantes y ocho pasajeros, de los cuales seis eran turcos y dos españoles.

“El avión no tuvo procedimientos de mantenimiento mientras estaba detenido en el aeropuerto”, señalaron las autoridades en un comunicado.

El periódico turco Hurriyet y otros medios locales publicaron que tripulantes y pasajeras eran todas mujeres.

Basaran y sus amigas habían celebrado su despedida de soltera en Dubái. El Ministerio de Transporte de Turquía indicó que la aeronave pertenecía a Basaran Investment Holding, pero The Associated Press no ha podido ponerse en contacto con la empresa desde el accidente.

Los periodistas de The Associated Press Jon Gambrell en Dubái, Emiratos Árabes Unidos y Suzan Fraser en Ankara contribuyeron a este despacho.