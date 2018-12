Josef Martínez es proclamado como Más Valioso de la MLS

El delantero venezolano Josef Martínez del Atlanta United grita un gol durante el partido ante los Red Bulls de Nueva York por los playoffs de la MLS, el domingo 25 de noviembre de 2018. (Curtis Compton/Atlanta Journal-Constitution via AP)

ATLANTA (AP) — Josef Martínez fue proclamado el martes como el Jugador Más Valioso de la MLS tras una temporada en la que trituró el récord goleador de una temporada y llevó al Atlanta United al partido por el campeonato.

El delantero venezolano de 25 años recibió el trofeo Landon Donovan durante una ceremonia realizada en la oficina del club, Arthur Blank.

Martínez ya había sido premiado con la Bota de Oro por los 31 goles que anotó en 34 partidos esta temporada, para batir la marca de 27 que compartían Roy Lassiter, Chris Wondolowski y Bradley Wright-Phillips.

“Estoy contentísimo porque este es un premio que todos anhelamos”, dijo Martínez. “Se lo debo a todo el trabajo que puse, el de mis compañeros, los técnicos y mi familia. Le tengo que dar las gracias a todos ellos”.

Martínez dio crédito a sus compañeros por generar innumerables ocasiones de gol. Uno de ellos fue el volante paraguayo Miguel Almirón, la otra gran figura del equipo y que también quedó en el grupo de finalistas por el premio al mejor de la temporada.

Los otros finalistas fueron el Zlatan Ibrahimovic (Los Ángeles Galaxy), Wayne Rooney (DC United) y Carlos Vela (Los Ángeles FC).

“Si ellos no hubiesen hecho todos los pases que me dieron. Si no hubieran tenido el año tan espectacular que tuvieron, no estuviésemos hablando de premios, ni de estar hablando de la final”, dijo Martínez en una entrevista con la Associated Press y el diario Atlanta Journal-Constitution. “No es solo un premio para mí. Es un premio de todos ellos. Si pudiera picarlo por pedazos, a cada uno le daría lo que se merecen”.

Martínez no ha frenado su voracidad goleadora en los playoffs, autor de tres para el equipo que dirige el técnico argentino Gerardo Martino. Atlanta conquistó el título de la Conferencia del Este y será el anfitrión de la finalísima de la liga el sábado ante Portland.