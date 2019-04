Kanter y Siakam entre las estrellas inesperadas de playoffs

El pívot de los Trail Blazers de Portland Enes Kanter clava el balón frente al pívot del Thunder de Oklahoma Steven Adams en la segunda mitad del tercer juego de la serie de playoffs de primera ronda el viernes 19 de abril de 2019 en Oklahoma City. (AP Foto/Sue Ogrocki) less El pívot de los Trail Blazers de Portland Enes Kanter clava el balón frente al pívot del Thunder de Oklahoma Steven Adams en la segunda mitad del tercer juego de la serie de playoffs de primera ronda el ... more Photo: Sue Ogrocki, AP Photo: Sue Ogrocki, AP Image 1 of / 1 Caption Close Kanter y Siakam entre las estrellas inesperadas de playoffs 1 / 1 Back to Gallery

Hace apenas unos meses, Enes Kanter pertenecía a unos Knicks de Nueva York que no iban a ningún lado.

Ahora, es un importante colaborador de unos Trail Blazers de Portland que están ya en las semifinales de la Conferencia Oeste.

Kanter es uno de varios jugadores que brillan como el equivalente a un actor de reparto y que ayudaron a sus respectivos equipos a colocarse en la segunda ronda de los playoffs. Otros han auxiliado para que sus conjuntos se coloquen al borde de la siguiente fase.

Los Knicks dejaron en libertad a Kanter después de la fecha límite de canjes en febrero y Portland no tardó en ofrecerle un contrato. El pívot de 2,10 metros (6 pies 11 pulgadas) asumió la titularidad de los Blazers después de que Jusuf Nurkic sufrió una lesión en una pierna.

Las esperanzas de playoffs de los Blazers lucían escasas después de perder al bosnio Nurkic, pero Kanter ha aprovechado al máximo su nueva situación. El turco promedió 13,2 puntos y 10,2 rebotes en la primera ronda, en la que Portland eliminó 4-1 a Oklahoma City.

“Quisiera agradecer a los equipos que no me contrataron”, dijo Kanter el jueves, después del quinto partido de la serie. “Intenté firmar con varios equipos y no estaban interesados. Hace dos días, me vi en el espejo y pensé ‘vaya que fui bendecido’”.

Pascal Siakam, de Toronto, es otro que ha tenido un excelente rendimiento en la postemporada.

Es el principal candidato al premio para el jugador que más ha mejorado en la NBA y en la serie de primera ronda de los Raptors ante el Magic promedió 22,6 puntos y 8,4 rebotes.

Torrey Craig, de Denver, ingresó al cuadro titular para el cuarto partido de la serie entre los Nuggets y San Antonio. Promedió apenas seis puntos en la temporada regular, pero logró 18 tantos y ocho rebotes en la victoria de Denver por 117-103. Su presencia permitió a los Nuggets colocar a Gary Harris para defender al base de los Spurs Derrick White con buenos resultados.

White anotó apenas ocho unidades en el cuarto encuentro después de promediar 23 puntos en los primeros tres.

“Siempre hay alguien que da la cara en los playoffs”, dijo el coach de San Antonio Gregg Popovich. Craig ha “dado la cara. Así son las cosas. Buscan a alguien que se eleve al nivel sin ser uno de tus jugadores principales. En todo equipo ganador, siempre hay alguien que hace eso, siempre es alguien de quien no lo esperas o alguien que no había estado jugando bien. Nunca se sabe.

“Todo equipo necesita que otros den la cara”.

Enseguida, otros jugadores que han elevado su nivel en la postemproada:

ANDREW BOGUT y KEVON LOONEY, GOLDEN STATE

La posición de pívot de los campeones ha mantenido su solidez desde que Demarcus Cousins sufrió una lesión en la serie ante los Clippers. Bogut se reintegró a los Warriors en marzo y ahora es el titular. El australiano de 34 años tiene promedios de 11 puntos en sus últimos tres juegos.

“Se ve de maravilla”, dijo su compañero Draymond Green. “Es increíble tenerlo de vuelta, en especial tras la lesión de DeMarcus”.

Looney tiene promedios de 9,3 tantos y 4,5 rebotes, y encesta el 79% de sus tiros de campo en apenas 18 minutos por encuentro.

P.J. TUCKER, HOUSTON

El alero de 33 años promedió 13 puntos y 6,5 rebotes en la serie ante Utah, un incremento respecto a sus números de temporada regular de 7,3 unidades y 5,8 tableros. Encestó el 46% de sus triples en la serie, además de brillar a la defensiva.

BOBAN MARJANOVIC, FILADELFIA

El pívot de 2,20 metros (7 pies 3 pulgadas) dio un paso al frente ante la lesión de rodilla de Joel Embiid. Promedió 7,3 puntos y 4,6 rebotes en la campaña regular, pero sus números se incrementaron a 10,8 unidades y 6,2 tableros en la serie ante Brooklyn, en donde jugó un promedio de 15 minutos por partido.

MIKE SCOTT, FILADELFIA

Los números de Scott no cuentan toda la historia. Su triple a 18,6 segundos del final en el cuarto partido de la serie ante Brooklyn puso a los 76ers al frente por dos y ayudó a que el equipo se quedara con un triunfo vital. No estuvo certero en la serie, pero brilló cuando Brooklyn tenía una oportunidad de igualarla.

BROOK LOPEZ, MILWAUKEE

El veterano pívot ha sido un excelente respaldo para las jóvenes estrellas del equipo al promediar 12 unidades y 5,3 rebotes, además de 3,5 tiros bloqueados.

“Ha sido grandioso todo el año”, dijo el escolta de los Bucks Khris Middleton. “No sabía lo bueno que era para bloquear hasta este año. Nos permite ser más agresivos en defensa, porque si alguien se nos va, él lo estará esperando”.

___

Los periodistas de AP Arnie Stapleton y Dave Hogg contribuyeron con este despacho.

___

Cliff Brunt está en Twitter como: www.twitter.com/CliffBruntAP