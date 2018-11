Kobe Bryant se traza ambicioso plan literario para 2019-2020

En esta foto del 5 de febrero del 2018, Kobe Bryant llega al almuerzo de los nominados al Oscar en Beverly Hills, California. Granity Studios de Bryant planea publicar cinco novelas para adolescentes y adultos jóvenes entre el 2019 y el 2020. (Foto por Jordan Strauss/Invision/AP, Archivo)

NUEVA YORK (AP) — Kobe Bryant, tiene grandes planes literarios para los próximos años.

Los estudios Granity de Bryant planean publicar cinco novelas para adolescentes y jóvenes adultos entre 2019 y 2020. Según un comunicado de prensa emitido el jueves, cada novela fue "conceptualizada" por el ex astro de los Lakers de Los Ángeles y escrita con un autor de ficción "notable".

Los proyectos del retirado basquetbolista para el próximo año incluyen "The Wizenard Series: Training Camp", con un "elenco diverso" de muchachos jóvenes, y "Legacy and the Queen", sobre una tenista negra y su partido contra una superestrella conocida como "La Reina".

A principios de este año, la película de Granity "Dear Basketball" (Querido baloncesto), la oda de Bryant al deporte que lo hizo famoso, se alzó con un premio Oscar al mejor cortometraje animado.