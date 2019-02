La 9na es la vencida: México gana su Oscar con “Roma”

Alfonso Cuarón posa tras ganar los premios Oscar a la mejor película extranjera, dirección y cinematografía por "Roma", el domingo 24 de febrero del 2019 en el Teatro Dolby en Los Angeles. (Foto por Jordan Strauss/Invision/AP) less Alfonso Cuarón posa tras ganar los premios Oscar a la mejor película extranjera, dirección y cinematografía por "Roma", el domingo 24 de febrero del 2019 en el Teatro Dolby en Los Angeles. (Foto por Jordan ... more Photo: Jordan Strauss, Jordan Strauss/Invision/AP Photo: Jordan Strauss, Jordan Strauss/Invision/AP Image 1 of / 5 Caption Close La 9na es la vencida: México gana su Oscar con “Roma” 1 / 5 Back to Gallery

LOS ANGELES (AP) — “Roma” de Alfonso Cuarón ganó el Oscar a la mejor película en lengua extranjera, dándole a México por primera vez la codiciada estatuilla luego de ocho intentos previos.

El emotivo drama basado en los recuerdos de infancia de Cuarón con su niñera Libo se impuso sobre "Capernaum" de Líbano, “Guerra fría” de Polonia, “Never Look Away” de Alemania y “Shoplifters” de Japón.

“Crecí viendo películas en lengua extranjera, aprendo tanto de ellas”, dijo el director mexicano al recibir la estatuilla, mencionando como inspiración cintas que incluyen “El ciudadano Kane”, “El padrino” y “Sin aliento”. También les agradeció a las estrellas del filme, Yalitza Aparicio y Marina de Tavira, así como a sus productores, su equipo y Netflix, la distribuidora del filme.

Más tarde, en la sala de prensa, dijo que “Roma” es una película mexicana en todos los sentidos.

"No es que el 95% del equipo es un equipo mexicano y que el elenco es 100% mexicano, sino que la temática, el país, el paisaje, es toda México. Este filme no existiría de no ser por México. Yo no podría estar aquí si no fuera por México".

El domingo “Roma” llegó a los Oscar con 10 nominaciones, entre ellas a mejor película, mejor actriz para la debutante Aparicio y mejor actriz de reparto la veterana De Tavira. Y le mereció a Cuarón las estatuillas al mejor director y la mejor cinematografía.

Fue su segundo Oscar como director, que ganó hace cinco años por “Gravity”, y el primero en la historia para un realizador a cargo de su fotografía. También fue la quinta ocasión en seis años que el premio recayó en un director mexicano y se lo entregó su amigo y compatriota Guillermo del Toro, ganador del 2018 por “The Shape of Water”, quien lo recibió en el escenario con un fuerte abrazo.

“Roma” sigue a la empleada doméstica Cleo (Aparicio, con algunos diálogos en lengua mixteca), que trabaja devotamente para una familia que vive en el barrio de la Roma, en la capital mexicana. La vida familiar, aunque inmaculada, se está resquebrajando: el padre deja a su esposa (De Tavira).

La historia transcurre en medio del tumulto del México de principios de los 70, incluidas las manifestaciones estudiantiles que en 1971 derivaron en una masacre por parte de un grupo de choque respaldado por las autoridades. La sociedad se está deshilachando y las mujeres de la casa, Cleo entre ellas, parecen llevarse la peor parte mientras intentan sacar a flote a la familia de cuatro hijos.

La cinta había sido una favorita de la crítica desde que se estrenó el año pasado en el Festival de Cine de Venecia, donde se alzó con el León de Oro, el máximo premio del evento. La Junta Nacional de Reseñistas de Estados Unidos la incluyó entre las 10 mejores películas del 2018 y el Círculo de Críticos de Nueva York le otorgó los premios a mejor película, mejor dirección y mejor cinematografía (también de Cuarón). Más recientemente había ganado el Globo de Oro a la mejor cinta en lengua extranjera y el BAFTA del cine británico tanto a mejor película como mejor cinta en lengua no inglesa.

“Roma” representó el regreso de Cuarón a México como director desde que se dio a conocer internacionalmente con “Y tu mamá también” de 2001, que le mereció nominaciones a los Globos y los Oscar. Sus créditos desde entonces incluyeron, entre otros, “Great Expectations”, “Harry Potter and the Prisoner of Azkaban”, “Children of Men” y “Gravity”, esta última galardonada en 2014 en ambas ceremonias de Hollywood.

Múltiples mexicanos han ganado premios Oscar a lo largo de los años _ más recientemente Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu y el propio Cuarón _ pero México no había conseguido el Premio de la Academia a la mejor película extranjera hasta ahora.

Sus candidatas previas fueron:

2011: “Biutiful”, de Alejandro González Iñárritu

2007: "El laberinto del fauno", de Guillermo del Toro

2002: "El crimen del padre amaro", de Carlos Carrera

2000: "Amores perros", de Alejandro González Iñárritu

1975: "Actas de Marusia", de Miguel Littin

1962: "Tlayucan", de Luis Alcoriza

1961: "Ánimas Trujano, el hombre importante", de Ismael Rodríguez

1960: "Macario", de Roberto Galvadón

___

Sigal Ratner-Arias está en Twitter como https://twitter.com/sigalratner .