La CIDH otorga medida cautelar a Guaidó y su familia

WASHINGTON (AP) — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió el viernes una medida cautelar para el líder opositor Juan Guaidó y su familia, luego de que se proclamó mandatario interino de Venezuela por considerar que la reelección de Nicolás Maduro en mayo fue fraudulenta

El organismo consideró prudente adoptar la medida por considerar que Guaidó _que funge como presidente de la Asamblea Nacional_ y su familia se encuentran en una situación de “gravedad y urgencia”, ya que sus derechos a la vida e integridad personal “están en riesgo de daño irreparable” en un “contexto excepcional de alta tensión”.

En una misiva dirigida a los tres abogados que el miércoles solicitaron la protección, la Comisión pidió al Estado venezolano adoptar las medidas necesarias para proteger la vida y la seguridad de los Guaidó.

La Comisión dijo haber tomado en cuenta la detención temporal de Guaidó por funcionarios de la policía de inteligencia 10 días antes de que se declarara presidente interino.

Ignacio Álvarez, quien elaboró el petitorio junto a Juan Carlos Gutiérrez y María Daniela Rivero, dijo a The Associated Press que “los precedentes de Venezuela, como por ejemplo la muerte del concejal Fernando Albán y otros políticos privados de libertad e inhabilitados, evidencian que el gobierno saliente no tiene límites de ningún tipo respecto a su intención de mantenerse en el poder a cualquier costo”.

Los juristas sostienen que la solicitud ante la CIDH no representa un reconocimiento de legitimidad a los funcionarios del gobierno de Maduro, al que califican como uno "de facto".

La Comisión tiene la facultad de emitir medidas cautelares para solicitar a los gobiernos que protejan a ciudadanos en riesgo grave.

Horas antes de conceder la medida, la Comisión había denunciado al menos 26 decesos ocurridos durante las manifestaciones de esta semana en la nación sudamericana.

___

Luis Alonso Lugo está en Twitter como: https://twitter.com/luisalonsolugo