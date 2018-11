La Santa Cecilia y Café Tacvba se llevan Lunas

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La Santa Cecilia, Bruno Mars y Café Tacvba triunfaron el miércoles en la gala de Lunas del Auditorio a los mejores espectáculos presentados en México. Los galardones, que celebraron su 17ma edición, también reconocieron al salsero Willie Colón, al bailarín Isaac Hernández y a la actriz Patricia Reyes Spíndola.

La banda angelina La Santa Cecilia se impuso en la categoría de World Music. Su vocalista, La Marisoul, una mexicana crecida en Los Ángeles, dedicó el premio a los hijos de los miembros del grupo y a sus padres, quienes en su mayoría son inmigrantes mexicanos.

“Nacimos en los Estados Unidos y crecimos allá, pero nuestros padres siempre nos inculcaron la música, la tradición, el amor por nuestra música mexicana y latinoamericana, nuestro idioma y eso es lo que nosotros siempre llevamos en el corazón, en nuestra música y en el alma”, dijo La Marisoul en el escenario del Auditorio Nacional.

“Triunfar y poder trabajar y poder compartir con el pueblo mexicano demuestra que la migración es algo que no quita, sino devuelve y entrega más”, dijo a reporteros el percusionista Miguel “Oso” Ramírez, quien señaló que la caravana de inmigrantes centroamericanos debería ser recibida “con brazos abiertos” en México y en Estados Unidos.

La banda dijo que está trabajando en un próximo disco con canciones inéditas tras su álbum homenaje a la música mexicana, “Amar y vivir”.

El bailarín mexicano Isaac Hernández recibió un premio especial a la trayectoria internacional. Hernández presenta desde hace seis años su gala Despertares en el Auditorio Nacional con bailarines internacionales de primer nivel como invitados.

Este año, Hernández recibió el premio Benois de la Danse, considerado uno de los más prestigiados de la danza a nivel mundial, presentó su gala en el Auditorio Nacional en dos fechas con lleno total y mantuvo su apoyo a iniciativas de educación artística para jóvenes en México a través de su organización.

Aunque reconoce que es complicado coordinar su carrera como bailarín con el resto de sus actividades, se niega a pensar que la gente solo puede especializarse en una materia profesional.

“Ese ha sido mi mensaje desde el principio, que la gente tome conciencia de las posibilidades ilimitadas que tenemos todos los seres humanos por el simple hecho de existir”, dijo Hernández, quien recién llegó de Londres donde es solista del Ballet Nacional de Inglaterra, a reporteros. “Depende de nosotros el desarrollarlas, el cultivarlas, es una responsabilidad, de hecho, que tenemos todos los seres humanos de no desperdiciar esa mente”.

Los mexicanos de Café Tacvba desfilaron por una alfombra roja en la que su vocalista, Rubén Albarán, posó con mucho estilo ataviado con un kimono. Fue el primer grupo que actuó en la gala, interpretando “Futuro” y “Olita del Altamar” antes de recibir el premio al mejor show de rock en español.

Por su parte, Mars recibió el premio al mejor show pop en lengua extranjera, J Balvin fue galardonado en el apartado de música urbana y Carlos Rivera en el de balada. Los tres recibieron sus premios en ausencia.

El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel también envió un agradecimiento por escrito, que fue leído por la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, Lidia Camacho, tras recibir el premio al mejor espectáculo clásico por su colaboración con la Filarmónica de Viena en dos conciertos en el Palacio de Bellas Artes y uno en el Auditorio Nacional en marzo.

Quien sí estuvo presente fue Willie Colón, quien se impuso en la categoría de música afroamericana en la que competía con artistas como Carlos Vives y Grupo Niche.

“Yo no tengo mucha suerte ganando premios así que no tenía mucha esperanza”, dijo Colón. “Doy las gracias al pueblo mexicano, a los salseros mexicanos por su apoyo y su cariño”.

El flautista Horacio Franco recibió un premio a la trayectoria de manos de la reconocida periodista mexicana Cristina Pacheco y dedicó el galardón a la prensa.

“Gracias a ustedes somos quienes somos”, dijo Franco. “No podríamos ni comer, ni hacer, ni estudiar, ni ensayar si no fuera porque ustedes nos difunden y porque el público nos recibe”

La actriz Patricia Reyes Spíndola, que participó en películas como “Los motivos de Luz” y “La reina de la noche” y en la serie “The Walking Dead”, recibió un galardón especial a la trayectoria por su más de 45 años de carrera.

“Un reconocimiento por una vida dentro del espectáculo es un reconocimiento especial… es el reconocimiento a una entrega total”, dijo la actriz, que actualmente se presenta en la obra “Las Recogidas” y comenzará a rodar en noviembre una película del director Arturo Ripstein y una serie de comedia. “Ojalá y me recuerden en muchos papeles y me sigan viendo, no solamente me recuerden, me sigan viendo en muchos papeles”.

Sofía Reyes, Mario Bautista, Yuri, Fey, Matisse y Love of Lesbian fueron otros de los músicos que amenizaron la ceremonia presentada por Paola Rojas, Natalia Téllez y Arath de la Torre.