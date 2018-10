En esta foto del 28 de agosto del 2012, el físico británico Stephen Hawking habla durante la ceremonia inaugural de los Juegos Paralímpicos 2012 en Londres. Desde la tumba, Hawking advierte que la ciencia y la educación están en peligro alrededor del mundo. Las palabras del científico, que murió en marzo a los 76 años, fueron transmitidas durante la presentación de su último libro, “Brief Answers To The Big Questions”. (AP Foto/Matt Dunham, Archivo) less