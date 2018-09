Lewinsky abandona acto en Israel tras presunta sobre Clinton

JERUSALÉN (AP) — Monica Lewinsky dijo el martes que abandonó una conferencia en Jerusalén por una pregunta “fuera de límites” de una entrevistadora sobre el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton.

La expasante de la Casa Blanca, reconvertida ahora en activista contra el acoso, tuiteó que habían parámetros acordados sobre los temas de su conversación televisada del lunes en la noche con una conocida conductora de noticieros israelí. Antes, Lewinsky había ofrecido una conferencia sobre los peligros de internet.

Lewinsky calificó la primera pregunta de Yonit Levi sobre su relación con Clinton de "flagrante incumplimiento de nuestro acuerdo".

Levi, la principal presentadora del noticiero vespertino más visto del país, preguntó a Lewinsky si seguía esperando una disculpa personal de Clinton por las consecuencias del escándalo que generó su amorío hace 20 años. Lewinsky respondió: "Lo siento. No voy a poder hacer esto", dejó el micrófono y abandonó el escenario.

Entonces Levi extendió su mano y la siguió nerviosa fuera del estrado mientras algunos espectadores sorprendidos aplaudían torpemente. La confundida presentadora llamó entonces al legislador de la oposición Yair Lapid a escena para seguir con el evento. Un sonriente Lapid, quien tiene previsto disputarle el cargo de primer ministro a Benjamin Netanyahu en las próximas elecciones, bromeó: "Me ha pasado de todo, pero sustituir a Monica Lewinsky es la primera vez. No hay forma de que yo sea lo suficientemente interesante en los próximos minutos, pero lo haré lo mejor que pueda”.

En un tuit publicado varias horas después, Lewinsky dijo que había sido engañada.

"De hecho, la pregunta exacta que me hizo la entrevistadora me la había hecho cuando nos reunimos en la víspera. Yo dije que estaba fuera de los límites”, explicó. "Me fui porque es más importante que nunca que las mujeres se defiendan por sí solas y que no dejen que otros controlen su narrativa. A la audiencia: siento mucho que la conversación terminara de esa forma”.

El medio para el que trabaja Levi, Israeli News Company, dijo que hizo todo lo posible para cumplir los acuerdos alcanzados con Lewinsky.

"La pregunta formulada fue legítima, digna y respetuosa y no se desvió de los pedidos de la sra. Lewinsky", apuntó un vocero de la compañía, Alon Shani. "Le damos las gracias a la sra. Lewinsky por su fascinante discurso en la conferencia, respetamos su sensibilidad y le deseamos todo lo mejor”.