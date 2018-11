Liga colombiana desecha investigación sobre ‘olores raros’

BOGOTÁ (AP) — La liga profesional de Colombia optó el miércoles por no abrir una investigación formal sobre la denuncia del técnico de Independiente Medellín, quien reportó que había “olores muy raros” en el vestuario antes de un partido.

El entrenador ecuatoriano Octavio Zambrano había deslizado la posibilidad de que dichos olores obedecieran a un intento por afectar el rendimiento de su equipo en el partido de vuelta ante el local Atlético Bucaramanga, en los cuartos de final del torneo Clausura.

“Entramos a un camerino que tenía un olor a químico muy raro. Esas cosas hay que mencionarlas porque eso no está bien, no es competir en franca lid. No puedo acusar a nadie”, dijo Zambrano el sábado luego de la derrota por 2-0 del “Poderoso de la Montaña”, que sin embargo avanzó a la etapa semifinal con un global 3-2.

La liga Dimayor, que había recabado información sobre el caso, concluyó que no hubo una acción intencional para afectar al club visitante, con base en un informe del Instituto de Deportes del departamento de Santander, el cual controla el estadio Alfonso López Pumarejo.

“Las sustancias químicas encontradas en el camerino se debe a un proceso de aseo y control de malos olores que efectuamos normalmente en todas las baterías sanitarias que tiene el escenario (baños para espectadores y futbolista), como normalmente es utilizado en diferentes sitios de alta afluencia de público”, explicó el Instituto, citado en un comunicado de la liga.

Zambrano había atribuido el olor a unas pastillas blancas que se encontraron en el vestuario.