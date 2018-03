Los 10 libros más vendidos

Los 10 libros más vendidos de la semana en algunos países de las Américas y España:

ARGENTINA

1.- “La herida” - Jorge Fernández Díaz

2.- “La transparencia del tiempo” - Leonardo Padura

3.- “Más allá del invierno” - Isabel Allende

4.- “La llamada de la tribu” - Mario Vargas Llosa

5.- “Gravity Falls. Dipper y Mabel” - Disney

6.- “Gravity Falls, guía de misterio y diversión” - Disney

7.- “Llámame por tu nombre” - André Aciman

8.- “Origen” - Dan Brown

9.- “Patria” - Fernando Aramburu

10.- “El caballero de la armadura oxidada” - Robert Fisher

(Fuente: Librerías Cúspide)

COLOMBIA

1.- “Toda la verdad” - Karen Cleveland

2.- “Origen” - Dan Brown

3.- “Bajo cielos lejanos” - Sarah Lark

4.- “Más allá del invierno” - Isabel Allende

5.- “La transparencia del tiempo” - Leonardo Padura

6.- “Llámame por tu nombre” - André Aciman

7.- “Escrito en el agua” - Paula Hawkins

8.-“Mujeres que compran flores” – Vanessa Montfort

9.- “Los Médici. Un hombre al poder” - Matteo Strukul

10.- “Los Médici” - Matteo Strukul

(Fuente: Librería Nacional)

CHILE

1.- “Sigo siendo yo” - Jojo Moyes

2.- “Synco” - Jorge Baradit

3.- “La bailarina de Auschwitz” - Edith Eger

4.- “Coco, la novela” - Disney Pixar

5.- “Bajo cielos lejanos” - Sarah Lark

6.- “Los amantes de Praga” - Alyson Richman

7.- “Más allá del invierno” - Isabel Allende

8.- “Ready Player One” - Ernest Cline

9.- “Origen” - Dan Brown

10.- “Mil veces hasta siempre” - John Green

(Fuente: diario El Mercurio)

ESPAÑA

1.- “Las hijas del agua” - Sandra Barneda

2.- “Patria” - Fernando Aramburu

3.- “Los perros duros no bailan” - Arturo Pérez-Reverte

4.- “La chica invisible” - Blue Jeans

5.- “La última raya” - Javier Jorge

6.- “El día que se perdió la cordura” - Javier Castillo

7.- “Historias de un náufrago hipocondriaco” - José Ángel Gómez Iglesias

8.- “Tiempo de tormentas” - Boris Izaguirre

9.- “Enterrar un botón” - Mila Bueno

10.- “El guardián de la verdad y la tercera” - Mario Alonso Puig

(Fuente: El Corte Inglés)

ESTADOS UNIDOS (inglés)

1.- “Accidental Heroes” - Danielle Steel

2.- “The Punishment She Deserves” - Elizabeth George

3.- "The Great Alone" - Kristin Hannah

4.- “The Rising Sea” - Clive Cussler y Graham Brown

5.- “The Bishop’s Pawn” - Steve Berry

6.- "Little Fires Everywhere" - Celest Ng

7.- "The Woman in the Window" - A.J. Finn

8.- “A Day in the Life of Marlon Bundo” - Marlon Bundo

9.- "Before We Were Yours" - Lisa Wingate

10.- "Covert Game” - Christine Feehan

(Fuente: Publishers Weekly)

MEXICO

1.- “Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes” - Elena Favilli

2.- “El principito” - Antoine de Saint-Exupéry

3.- “Gravity Falls. Diario 3” - Disney

4.- “Cien años de soledad” - Gabriel García Márquez

5.- “Uno siempre cambia al amor de su vida (por otro amor o por otra vida)” - Amalia Andrade Arango

6.- “Origen” - Dan Brown

7.- “Y colorín colorado este cuento aún no se ha acabado” - Odin Dupeyron

8.- “Persona normal” - Benito Taibo

9.- “El libro salvaje” - Juan Villoro

10.- “Las batallas en el desierto” - José Emilio Pacheco

(Fuente: Gandhi)