Los 10 libros más vendidos

Los 10 libros más vendidos de la semana en algunos países de las Américas y España:

ARGENTINA

1.- “Caos” - Magalí Tajes

2.- “Gravity Falls. Comic 1” - Disney

3.- “Las hijas del capitán” - María Dueñas

4.- “Gravity Falls. Dipper y Mabel” - Disney

5.- “Gravity Falls. Guía de misterio y diversión” - Disney

6.- “14/7 División de alternos” - Pamela Stupia

7.- “La mirada del puma” - Gloria Casañas

8.- “Underfail. Historia Alternativa” - Editorial Temas de Hoy

9.- “Gravity Falls. Comic 3” - Disney

10.- “Maytalia y los inventores” - Natalia y Mayden

(Fuente: Librerías Cúspide)

CHILE

1.- “La bailarina de Auschwitz” - Edith Eger

2.- “La chica del cumpleaños” - Haruki Murakami

3.- “Los amantes de Praga” - Alyson Richman

4.- “Las hijas del capitán” - María Dueñas

5.- “El silencio de los malditos” - Carlos Pinto

6.- “La villa de las telas” - Anne Jacobs

7.- “Historias en volá” - Simón Espinosa

8.- “Llámame por tu nombre” - André Aciman

9.- “Más allá del invierno” - Isabel Allende

10.- “El hombre que miraba el cielo” - Hernán Rivera Letelier

(Fuente: Diario El Mercurio)

COLOMBIA

1.- “Mi pecado” - Javier Moro

2.- “La mujer en la ventana” - A.J. Finn

3.- “El presidente ha desaparecido” - James Patterson y Bill Clinton

4.- “Las hijas del capitán” - María Dueñas

5.- “Los divinos” - Laura Restrepo

6.- “La noche que mataron a Bolívar” - Mauricio Vargas

7.- “Los Médici” - Matteo Strukul

8.- “El caso Fitzgerald” - John Grisham

9.- “Toda la verdad” - Karen Cleveland

10.- “Origen” - Dan Brown

(Fuente: Librería Nacional)

ESPAÑA

1.- “La desaparición de Stephanie Mailer” - Joël Dicker

2.- “Terra baixa” - Ángel Guimerá

3.- “Valeria en el espejo” - Elísabet Benavent

4.- “El cuento de la criada” - Margaret Atwood

5.- “No soy un monstruo” - Carme Chaparro

6.- “Wonder. La lección de August” - R.J. Palacio

7.- “Valeria al desnudo” - Elísabet Benavent

8.- “Harry Potter y la orden del fénix” - J.K. Rowling

9.- “La última raya” - Javier Jorge

10.- “Harry Potter y las reliquias de la muerte” - J.K. Rowling

(Fuente: El Corte Inglés)

ESTADOS UNIDOS (inglés)

1.- "The Other Woman" - Daniel Silva

2.- "The President is Missing" - James Patterson y Bill Clinton

3.- "Cottage by the Sea" - Debbie Macomber

4.- “The Outsider" - Stephen King

5.- “The Good Fight" - Elin Hilderbrand

6.- "The Perfect Couple" - Elin Hilderbrand

7.- “Spymaster” - Brad Thor

8.- "All We Ever Wanted" - Emily Griffin

9.- "When Life Gives You Lululemons" - Lauren Weisberger

10.- "Clock Dance" - Anne Tyler

(Fuente: Publishers Weekly)

MEXICO

1.- “Los perros duros no bailan” - Arturo Pérez-Reverte

2.- “Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 2” - Elena Favilli y Francesca Cavallo

3.- “El principito” - Antoine de Saint-Exupéry

4.- “Ojalá te enamores” - Alejandro Ordóñez

5.- “Una novela criminal” - Jorge Volpi

6.- “Persona normal” - Benito Taibo

7.- “Cien años de soledad” - Gabriel García Márquez

8.- “El principito” - Antoine de Saint-Exupéry

9.- “Pedro Páramo” - Juan Rulfo

10.- “Uno siempre cambia al amor de su vida (por otro amor o por otra vida)” - Amalia Andrade Arango

(Fuente: Gandhi)

URUGUAY

1.- “Caos” - Magalí Tajes

2.- “La desaparición de Stephanie Mailer” - Joël Dicker

4.- “Bellas durmientes” - Stephen King

5.- “Noches de bonanza” - Hugo Burel

5.- “Escrito en el agua” - Paula Hawkins

6.- “La pirámide de fango” - Andrea Camilleri

7.- “El psicoanalista” - John Katzenbach

8.- “El principito” - Antoine de Saint-Exupéry

9.- “Las hijas del capitán” - María Dueñas

10.- “La mujer del camarote 10” - Ruth Ware

(Fuente: Librerías Bookshop)