Maluma anuncia nueva gira por EEUU

NUEVA YORK (AP) — Aún está trabajando en su álbum “11:11” pero Maluma ya tiene fecha para su próxima gira. O, mejor dicho, para el último tramo de la misma.

El astro colombiano de la música urbana comenzará el 6 de septiembre en San Diego, California, una serie de conciertos por 21 ciudades de Estados Unidos y Canadá que incluyen Los Ángeles, Las Vegas, Houston, Boston, Nueva York, Toronto, Miami y Washington.

“Estoy muy emocionado de mostrar otra vez lo que más me gusta hacer, que es estar en el escenario y tener estas experiencias inolvidables con todos mis fanáticos”, dijo Maluma a The Associated Press el miércoles en una entrevista telefónica.

Antes pasará por Europa y América Latina, pero esos calendarios se darán a conocer más adelante. Lo que sí pudo decir es que terminará el 9 de noviembre en San Juan de Puerto Rico.

Adelantó que estará acompañado de su banda, que incluye a dos coristas, un baterista, bajo y guitarra, y que planea “impresionar” visualmente a su público: “Quiero que la gente se lleve una experiencia desde el principio hasta el final del concierto”.

Los boletos salen a la venta el 15 de marzo, con una pre-venta especial desde el día previo.