Maná regresa a EEUU con la gira “Rayando el Sol”

En esta foto del 14 de noviembre del 2018, Fher Olvera, de Maná, canta en el homenaje a la Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación, en la víspera de los Latin Grammy, en Las Vegas. Maná comienza una nueva gira por Estados Unidos el 4 de septiembre del 2019 en Corpus Christi, Texas. Los boletos para "Rayando el Sol Tour" salen a la venta el viernes. (Foto por Chris Pizzello/Invision/AP, Archivo)

LOS ANGELES (AP) — Maná volverá este año a Estados Unidos como parte de su anticipada gira “Rayando el Sol”. La banda mexicana, cuyo último tour por el país fue el “Latino Power” hace casi tres años, está deseosa de retomar su sitio favorito: el escenario.

“Lo más divertido de nuestra carrera son las giras. Somos adictos a la adrenalina”, dijo Fher Olvera, el vocalista de Maná, en una entrevista con The Associated Press.

La gira arranca el 4 de septiembre en Corpus Christi, Texas, e incluye paradas en Houston, San Diego y Nueva York, antes de terminar el 27 de noviembre en Sacramento, California. Los boletos salen a la venta el viernes.

Olvera, el baterista Alex González, el guitarrista Sergio Vallín y el bajista Juan Calleros actuarán en tres escenarios durante el espectáculo, que llevarán a más de 20 ciudades del país.

“Una de las cosas que vamos a hacer que nunca hemos hecho antes en las giras pasadas es que vamos a pedirle a nuestros fans la participación de ellos”, adelantó González. “Próximamente vamos a anunciar un hashtag en nuestras redes sociales para que manden qué canciones quieren oír de nuestro repertorio que nunca hemos tocado en vivo, entonces va a ser muy divertido para nosotros”.

El título de la gira se desprende de su clásico “Rayando el Sol”, un tema que fue mucho más que un éxito para la banda en 1990: fue una canción que salvó a Maná.

Los músicos recordaron la noche en que la escribieron en la Roma, un barrio en la Ciudad de México ahora famoso por la película homónima de Alfonso Cuarón laureada con el premio Oscar.

“Sí, fue en la colonia Roma”, dijo Olvera. “No teníamos donde dormir y teníamos un cuate (amigo) que nos prestaba ahí su depa (apartamento). Dormíamos en la alfombra porque no había muchas camas; él agarraba la única que había. Y nos fuimos por unas cervezas y ahí hicimos la canción de ‘Rayando el Sol’ en la noche”.

“Era una situación muy difícil en ese momento”, agregó González. “La banda estuvo inclusive a punto de desbaratarse porque no teníamos trabajo, no teníamos dinero, no teníamos el apoyo de las compañías discográficas, pero teníamos ese amor y ese sueño de algún día poder entrar al gusto del público”.

Esa noche, contó el baterista, se propusieron componer un tema que pudiera realmente abrirles las puertas y el resultado los motivó.

“Salió el disco, pegó gracias a Dios la canción. Y aparte nosotros fuimos los productores, que en esa época las compañías disqueras nos decían ‘¡están locos!’”, recordó. “Fue un riesgo, pero queríamos sonar como queríamos sonar y quién iba a saber eso mejor que nosotros, así que, funcionó”.

Además de haber vendido más de 40 millones de discos, ganado múltiples Grammy y Latin Grammy y develado su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, Maná es conocida por sus contribuciones a la comunidad hispana en Estados Unidos y su lucha por la protección del medioambiente y las causas de derechos humanos.

Apenas el pasado viernes, la banda participó en el concierto organizado por el millonario británico Richard Branson “Live Aid Venezuela”, junto astros latinos que incluyeron a Carlos Vives y Juanes, en la ciudad fronteriza de Cúcuta, Colombia. El fin del espectáculo era presionar al presidente Nicolás Maduro a que permita el ingreso de la ayuda humanitaria.

“Le deseamos lo mejor a los venezolanos”, dijo Olvera. “La tienen difícil, pero también la democracia parece que va triunfando por ahí”.

“Y que ayuden a entrar la ayuda humanitaria”, agregó González. “Hay cientos de miles de personas que necesitan esa ayuda, medicina, comida. Está bien difícil la cosa”.