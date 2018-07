Martin gana la 6ta etapa del Tour; van Avermaet sigue 1ro

Photo: Peter Dejong, AP Image 1 of / 1 Caption Close Image 1 of 1 El irlandés Daniel Martin saluda en el podio tras ganar la 6ta etapa del Tour de Francia el 12 de julio del 2018 entre Brest y Muro de Bretaña. El irlandés Daniel Martin saluda en el podio tras ganar la 6ta etapa del Tour de Francia el 12 de julio del 2018 entre Brest y Muro de Bretaña. Photo: Peter Dejong, AP Martin gana la 6ta etapa del Tour; van Avermaet sigue 1ro 1 / 1 Back to Gallery

MURO DE BRETAÑA, Francia (AP) — El irlandés Daniel Martin ganó el jueves la 6ta etapa del Tour de Francia tras completar exitosamente un ascenso al final del recorrido y Greg van Avermaet conservó la casaca amarilla de líder por tercer día seguido.

Chris Froome, campeón del año pasado, cruzó la meta a ocho segundos de Martin, en 18vo lugar, y quedó a un minuto y dos segundos de van Avermaet en la general.

Martin se fugó a mitad de camino en la trepada de dos kilómetros al Moro de Bretaña, conquistando un tramo de 181 kilómeetros que comenzó en el puerto de Brest .

El líder del equipo de los Emiratos Árabes Unidos contraatacó cuando Richie Porte se desprendió del resto, sin que nadie tratase de contenerlo de inmediato.

“Vi la oportunidad. Me quedaban piernas y no me fallaron”, dijo Martin. “Sabía que si me alejaba un poco, sería difícil pillarme”.

Pierre Latour entró segundo a un segundo, seguido por Alejandro Valverde a tres.

Van Avermaet, quien es gregario de Porte, luce la casaca amarilla desde que BMC ganó una contrarreloj por equipo en la tercera etapa.

"(Porte) Puede sentirse conviado después de este ascenso”, dijo van Avermaet. “Me están usando para aliviar las persiones sobre él”.

El colombiano Rigoberto Urán figura sétimo en la general a 45 segundos del líder y su compatriota Nairo Quintana 27mo a dos minutos y 10 segundos.

Dos aspirantes al título, Tom Dumoulin (Sunweb) y Romain Bardet (AG2R La Mondiale) fueron los grandes perdedores de la jornada.

Dumoulin, campeón mundial de la contrarreloj y ganador del Giro de Italia del 2017, sufrió una pinchadura al pie del ascenso final y perdió 53 segundos. Empezó la etapa séptimo en la general y la terminó 15to, a un segundo de Froome.

Bardet quedó 23ro, a 1:45 del líder, tras rompérsele una varilla de una rueda.

Martin fue uno de varios líderes de equipos, incluidos el colombiano Nairo Quintana y el italiano Vincenzo Nibali, que fueron tomados por sorpresa por un ataque de Quick-Step a 100 kilómetros de la largada, durante una recta con muchos vientos.

Un grupo de 40 ciclistas, entre ellos Froome, sacó un minuto de ventaja, pero Martin y el resto lograron reconectarse con el pelotón.

También hubo una fuga de cuatro ciclistas que llegaron a sacar siete minutos de ventaja y que fueron neutralizados hacia el final.

Froome trata de sumarse a Bernard Hinault, Jacques Anquetil, Eddy Merckx, y Miguel Indurain, los únicos ciclistas que ganaron cinco veces el Tour.

Esta fue la primera llegada en subida del Tour. Tras nueve días de trayecto mayormente llano, la carrera se enfila hacia los Alpes y los Pirineos.

La etapa del viernes, de 231 kilómetros entre Fougeres y Chartes, es la más larga del Tour.