Matías Almeida deja la dirección técnica de las Chivas

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El argentino Matías Almeyda dejó el lunes el banquillo de las Chivas de Guadalajara tras dos años y ocho meses por diferencias con la directiva del popular equipo con el que conquistó cinco títulos, según informó.

A la conferencia de prensa en el Estadio Akron de Guadalajara no asistió ninguno de los dirigentes de primer nivel.

“Cuando empecé a notar que no había más unión, no quise estar en un lugar así, porque estaría nomás para cobrar. Yo no estoy nada más para cobrar”, comentó Almeyda, de 44 años, quien se dijo sorprendido de que ningún directivo asistiera a su despedida.

“Es difícil para nosotros (para él y su cuerpo técnico) tener que dejar este club, y recordábamos el día que llegamos en el que había mucha gente alrededor nuestro. Hoy estábamos solos y me dio tristeza”, agregó.

“El Pelado” Almeyda decidió dejar su cargo después de que la directiva no respaldó sus peticiones con miras al próximo torneo, incluido el mantener a jugadores como Rodolfo Pizarro y Rodolfo Cota. Otros motivos para que se hiciera a un lado fueron cambios en los planes de pretemporada y el tema de la contratación de refuerzos.

“Si me cambian la pretemporada sin avisarme no está bien, y debo ser digno conmigo mismo”, manifestó el estratega, quien dijo que se quedará a vivir en Guadalajara. “Las condiciones no estaban dadas para seguir. Siempre prioricé el diálogo y la paz, y si no estábamos en una misma sintonía era mejor terminar”.

Almeyda asumió el mando del Guadalajara el 15 de septiembre de 2015 y contaba con un contrato hasta el 30 de junio de 2021. En su paso por la institución, la cual tomó cuando estaba entre las que disputaban la parte baja de la tabla del descenso, dirigió siete finales de las que ganó cinco, la más reciente la serie por el título de la Concachampions 2018.

Se convirtió en el segundo técnico más ganador en la historia rojiblanca con los cetros de la Copa MX de 2015 y 2017, la Supercopa MX 2016, el torneo Clausura 2017 y la Concachampions 2018. Únicamente es superado por Javier de la Torre, quien en la década de 1960 obtuvo 13 coronas.

“Fue una decisión muy difícil, porque el amor que le tenemos a este club es muy grande y que lo hemos agarrado en dos años y ocho meses. Nosotros creíamos que íbamos a terminar nuestro contrato, porque veníamos bien”, afirmó.

Almeyda asumió el cargo en sustitución de José Manuel de la Torre, y con él en el banquillo el equipo gozó uno de sus lapsos más estables en la era de Jorge Vergara como dueño, quien ha utilizado a 19 técnicos diferentes desde 2002. El estratega manifestó que hace dos días tuvo contacto con Vergara, y dijo que éste lo despidió a través de un chat.

El sudamericano, que inició como estratega con River Plate en 2011, dirigió al Rebaño Sagrado en 133 partidos, en los que registró una foja de 58 victorias, 38 empates y 37 derrotas. Con el título del Clausura 2017 regresó a las Chivas a la cima de los máximos ganadores de ligas en México con 12, junto con su acérrimo rival, el América.

Después de conquistar la corona del Clausura 2017, el equipo ligó dos campañas en las que quedó relegado de la liguilla al concluir en la 13ra posición del campeonato Apertura 2017 y penúltimo del recién concluido Clausura 2018.

Junto con la partida de Almeyda también se va Francisco Gabriel de Anda como director deportivo, apenas unas semanas después de haber asumido el cargo, luego de asegurar que si el argentino se iba él haría lo mismo.