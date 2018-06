En esta foto del 26 de julio del 2017, Paul McCartney durante una presentación de la gira "One on One" en Tinley Park, Illinois. McCartney guió a James Corden en un recorrido mágico y misterioso por su natal Liverpool para un segmento de "Carpool Karaoke" en "The Late Late Show" que se transmitió el jueves 21 de junio del 2018. (Foto por Rob Grabowski/Invision/AP, Archivo) less