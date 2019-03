Morata aporta 2 a triunfo de España; Italia apabulla

TA' QALI, Malta (AP) — Álvaro Morata aportó un gol en cada tiempo para que España consiguiera su segunda victoria consecutiva en las eliminatorias hacia la Eurocopa de naciones de 2020, al imponerse el martes 2-0 sobre Malta.

El triunfo de la Roja fue apenas cómodo, nada comparable con la paliza de 6-0 que Italia le propinó a Liechtenstein en la misma jornada.

“Es verdad que no ha sido fácil por todas las condiciones que se han dado”, reconoció Morata, quien abrió el marcador por la selección española mediante un zurdazo dentro del área a los 31 minutos.

El atacante del Atlético de Madrid amplió la delantera a los 73, mediante un cabezazo, con lo cual España quedó en la cima del Grupo F, con seis puntos en dos partidos.

Los ibéricos superan por dos unidades a Suecia, que empató 3-3 en su visita a Noruega. Malta, que comenzó su participación en la eliminatoria con una victoria por 2-1 sobre las Islas Faroe, permaneció en tres puntos.

España había superado a Noruega en su primer duelo eliminatorio rumbo al certamen continental.

“Lo importante es clasificarnos cuanto antes para la Eurocopa”, declaró Morata ante medios españoles. “Era importante ganar fuera y saber que para Malta era un partido fundamental. Ahora debemos seguir adelante”.

Pese a que España no liquidó el encuentro sino hasta la segunda mitad, lo dominó desde el comienzo. Malta prácticamente no logró aproximaciones en el Estadio Nacional, donde los españoles tuvieron el 80% de posesión del esférico.

El técnico Luis Enrique no estuvo en el banquillo por motivos familiares. Se hizo cargo su asistente Robert Moreno.

“Le dedicamos la victoria a nuestro ‘míster’, que se la merece. Estamos a tope con él”, indicó Morata.

España se medirá con las Islas Faroe el 7 de junio, mientras que Malta visitará a Suecia.

ANOTADOR VETERANO

Fabio Quagliarella se convirtió en el jugador de mayor edad en anotar con la selección italiana. El atacante de la Sampdoria consiguió un doblete en la goleada inmisericorde ante un Liechtenstein cuya vulnerabilidad se agravó al quedarse con 10 hombres.

Fueron los primeros goles internacionales en ocho años y medio para Quagliarella. Entre lágrimas, el delantero de 36 años festejó luego de convertir su primer penal, mientras el público se ponía de pie en el Stadio Tardini de Parma.

Quagliarella está en un resurgimiento en su carrera. Lidera la Serie A con 21 goles, lo que le ha ganado un lugar en una selección que había privilegiado la juventud desde que Roberto Mancini tomó las riendas.

El otro tanto de Quagliarella llegó también desde los 12 pasos. En los descuentos del primer tiempo, Daniel Kaufmann tocó con el hombro un balón, lo que derivó en el nuevo penal y la expulsión del zaguero.

“Siempre recordaré esta noche”, expresó Quagliarella. “No me preocupa mi edad porque me siento muy bien en lo físico. Sólo me enfoco en jugar duro y con serenidad”.

Los jóvenes aportaron también: El adolescente Moise kean hizo un gol para sumar dos en el mismo número de cotejos de inicio con la Azzurra.

Italia quedó como puntera única del Grupo J, dos puntos encima de Grecia y de Bosnia-Herzegovina, que empataron 2-2. Armenia cayó por 2-1 ante Finlandia y está sin unidades, lo mismo que Liechtenstein.

Italia había abierto su eliminatoria el sábado, con un triunfo por 2-0 sobre Finlandia.