Mujer sentenciada a 18 años por secuestro de bebé

JACKSONVILLE, Florida, EE.UU. (AP) — Una mujer que se robó a una recién nacida de un hospital en Florida hace dos décadas y crio a la niña como hija suya fue sentenciada a 18 años en prisión por secuestro. La mujer cumplirá además simultáneamente una sentencia a cinco años por un cargo federal de interferencia a custodia.

Gloria Williams fue sentenciada el viernes por el secuestro de Kamiyah Mobley en julio de 1998 de un hospital Jacksonville.

Williams, de 52 años, declaró en el juicio que ella se vistió como enfermera y colocó a la bebé en una bolsa y la sacó subrepticiamente del hospital.

Williams crio a Mobley como Alexis Manigo en Carolina del Sur hasta su arresto en el 2017. No le dijo a la niña sobre su verdadera identidad hasta que ésta descubrió que no podía obtener una licencia de conducción porque no tenía un certificado de nacimiento válido ni una tarjeta de Seguro Social.