NFL suspende 4 juegos a Sanchez por usar sustancia prohibida

ARCHIVO - En imagen de archivo del 31 de agosto de 2017, el quarterback Mark Sanchez (6) calienta por los Bears de Chicago antes de un partido de NFL ante los Browns de Cleveland, en Chicago. (AP Foto/Nam Y. Huh, archivo)

NUEVA YORK (AP) — La NFL suspendió al quarterback agente libre Mark Sanchez por los primeros cuatro partidos de la próxima temporada debido a violaciones a la política de la liga sobre uso de sustancias de mejora de rendimiento.

La liga anunció la sanción el viernes. Sanchez sería elegible para participar en los entrenamientos y juegos de pretemporada.

A través de su cuenta en Instagram, Sanchez señaló que lo tomó "desprevenido" y que "nunca he hecho trampa ni he tratado de sacar ventaja competitive con el uso de una sustancia prohibida de mejora de rendimiento". Explicó que ha sido "sometido a 73 pruebas antidrogas" y "en todas excepto una he salido limpio".

El quarterback atribuyó el resultado a "contaminación desconocida de un suplemento, no el uso de sustancias de mejora de rendimiento".

Sanchez pasó la temporada pasadas como el tercer quarterback de Chicago. También ha jugado para los Jets de Nueva York (2009-13), los Eagles de Filadelfia (2014-15) y los Cowboys de Dallas (2016).