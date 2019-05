Nadal avanza sin problemas en Francia; Wozniacki queda fuera

PARÍS (AP) — Rafael Nadal no tuvo mayores problemas ante un rival llegado de la clasificación, al derrotar el lunes 6-2, 6-1, 6-3 al alemán Yannick Hanfmann y avanzar a la segunda ronda del Abierto de Francia.

El español, 11 veces campeón en Roland Garros, salió adelante de cuatro break points en su primer game en la cancha Philippe Chatrier para nunca volver a tener problemas ante un contrincante en el puesto 184 del ranking que jugaba por primera vez en el cuadro principal del torneo parisino.

Después del partido, Nadal elogió el estado de la renovada cancha donde ha alzado 11 títulos, al considerarla “muy bella”.

Novak Djokovic y Serena Williams tienen programados duelos hoy, uno tras otro, en ese mismo escenario Philippe Chatrier.

Por su parte, Caroline Wozniacki pasó de jugar un set perfecto en el arranque a desvanecerse rápidamente frente a una rival que ocupa el lugar 68 del ranking mundial y nunca había ganado un partido de Grand Slam.

En una actuación emblemática de una temporada complicada de Wozniacki, la danesa y 13ra preclasificada perdió el lunes 0-6, 6-3, 6-3 ante la rusa Veronika Kudermetova en la primera ronda en Roland Garros.

“Definitivamente no es el mejor partido que he jugado”, declaró Wozniacki, ex número uno del mundo y campeona del Abierto de Australia el año pasado.

Los altibajos mostrados por Wozniacki ante la rusa de 22 años extendieron su racha perdedora a cuatro partidos y colocaron su récord a 9-8 para 2019.

Otra excampeona de Grand Slam anunció su salida del torneo el lunes. Petra Kvitova, bicampeona de Wimbledon, abandonó debido a una lesión de antebrazo izquierdo.

La zurda señaló que ha venido sintiendo malestar en el brazo desde hace tiempo y que durante el entrenamiento del domingo “repentinamente sentí el dolor”.

“Me sometí a una resonancia magnética y sí, desafortunadamente tengo un desgarro en mi antebrazo, lo cual no es bueno”, detalló Kvitova, quien espera estar lista para el inicio de Wimbledon el 1 de julio.

En otros resultados del día, el francés Richard Gasquet eliminó al alemán Mischa Zverev con un 6-3, 6-4, 6-3, el serbio Filip Krajinovic venció 6-2, 4-6, 6-3, 3-6, 6-0 al estadounidense Frances Tiafoe, y la estonia Kaia Kanepi superó 7-5, 6-1 a la alemana Julia Goerges, 18va preclasificada.

Los españoles Roberto Carballes Baena y Pablo Carreño Busta, el chileno Christian Garín y el argentino Juan Ignacio Londero avanzaron a la siguiente ronda. En las mujeres, la holandesa Kiki Bertens, la australiana Ashleigh Barty y la británica Johanna Konta ganaron sus respectivos compromisos.