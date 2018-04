Nadal sufre al final pero se mete en semis en Barcelona

BARCELONA (AP) — Rafael Nadal sorteó su examen más complicado de la temporada en tierra batida, instalándose en las semifinales del Abierto de Barcelona con una victoria el viernes por 6-0, 7-5 ante el eslovaco Martin Klizan.

El número uno del mundo remontó un quiebre de saque en el segundo parcial y levantó tres bolas para set al seguir en carrera por su 11mo título en el torneo.

Nadal estiró a 17 su racha de victorias en la superficie y también extendió el record que ostenta de sets ganados consecutivos, ahora en 42.

“Arranqué mal el primer juego horroroso con el servicio cediendo un break y a partir de ahí tuve oportunidades en todos menos en uno que él cerró en blanco”, comentó el astro español sobre el trámite del segundo set ante un rival que entró al cuadro principal tras superar la fase previa. “Estaba agresivo, es su estilo, y más especialmente en momentos de presión. Me costaba desplazarme y no me sentía cómodo”.

Klizan dio la nota al eliminar a Novak Djokovic y Feliciano López al inicio del torneo.

Nadie le había ganado tantos juegos a Nadal en un duelo en arcilla desde que Dominic Thiem salió airoso 6-4, 6-3 en los cuartos de final del Abierto de Italia en mayo del año pasado.

“Aquí todo el mundo quiere ganar y los rivales juegan bien. Martin Klizan había ganado hasta hoy cinco partidos y creo que eso será por algo”, sostuvo Nadal.

El rival de turno de Nadal, que necesita ganar el título para permanecer en la cima del ranking, será el belga David Goffin. El cuarto cabeza de serie superó 6-7(3), 6-2, 6-2 al español Roberto Bautista Agut.

En tanto, el prometedor griego Stefanos Tsitsipas dio la sorpresa al despachar 6-3, 6-2 al austríaco Thiem (3er preclasificado) y se las verá con el español Pablo Carreño Busta, quien venció 6-3, 7-6 (4) al búlgaro Grigor Dimitrov (2).