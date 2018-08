Obama apoya a 81 candidatos demócratas en 13 estados

WASHINGTON (AP) — El ex presidente Barack Obama está haciendo efectiva su promesa de aprovechar su capital político con vistas a las elecciones intermedias de noviembre. El miércoles anunció su apoyo a 81 candidatos demócratas en 13 estados del país, con énfasis en los que son jóvenes y de diversidad étnica.

En un comunicado, Obama dijo que respalda públicamente a aspirantes a gobernador, senadores federales y legisladores estatales. Los candidatos incluyen nombres conocidos y políticos en ascenso.

Entre otros, mencionó su respaldo a los candidatos demócratas al gobierno de California, Gavin Newsom, y a Stacey Abrams, para Georgia. También a Deirdre DeJear, candidata demócrata a secretaria del Estado de Iowa, la primera afroestadounidense que aspira a ese cargo.

La postura de Obama sigue al compromiso de la ex primera dama Michelle Obama de ser parte de la dirección del grupo apartidista y sin fines de lucro When We All Vote que impulsa el registro de nuevos electores.