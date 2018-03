“Pacific Rim: Uprising” destrona a “Black Panther”

NUEVA YORK (AP) — Después de seis semanas, “Black Panther” finalmente fue desbancada del primer lugar en ingresos de taquilla en cines de Estados Unidos y Canadá. La secuela de ciencia ficción de monstruos contra robots “Pacific Rim: Uprising” destronó a “Black Panther” con una recaudación el fin de semana de 28 millones de dólares.

Según proyecciones de los estudios difundidas el domingo, “Black Panther” bajó al segundo lugar con una captación de 16,7 millones de dólares en su sexta semana. Pero aun así logró otra marca de taquilla: La cinta corresponde a la del superhéroe con las mayores ventas de boletos en la historia de América del Norte sin considerar la inflación.

El drama cristiano “I Can Only Imagine” fue tercera en taquillas con una captación de 13,8 millones de dólares en su segundo fin de semana. La secuela animada “Sherlock Gnomes” logró en su estreno 10,6 millones de dólares. “Isle of Dogs”, de Wes Anderson, capturó 1,6 millones de dólares en 27 cines para convertirse en uno de los estrenos de mejor especialidad del año.