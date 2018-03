Panteón Rococó tiene gran regreso en el Vive Latino





















Photo: Marco Ugarte, AP Image 1 of / 6 Caption Close Image 1 of 6 Luis Ramón Ibarra de la banda mexicana Panteón Rococó canta en el festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 17 de marzo de 2018. (AP Foto/Marco Ugarte) Luis Ramón Ibarra de la banda mexicana Panteón Rococó canta en el festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 17 de marzo de 2018. (AP Foto/Marco Ugarte) Photo: Marco Ugarte, AP Image 2 of 6 Luis Ramón Ibarra, izquierda, y Leonel Rosales, ambos de la banda mexicana Panteón Rococó tocan en el festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 17 de marzo de 2018. (AP Foto/Marco Ugarte) less Luis Ramón Ibarra, izquierda, y Leonel Rosales, ambos de la banda mexicana Panteón Rococó tocan en el festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 17 de marzo de 2018. (AP Foto/Marco ... more Photo: Marco Ugarte, AP Image 3 of 6 El rockero británico Morrissey canta en el festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 17 de marzo de 2018. (AP Foto/Marco Ugarte) El rockero británico Morrissey canta en el festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 17 de marzo de 2018. (AP Foto/Marco Ugarte) Photo: Marco Ugarte, AP Image 4 of 6 Tito Fuentes de la banda mexicana Molotov en el festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 17 de marzo de 2018. (AP Foto/Marco Ugarte) Tito Fuentes de la banda mexicana Molotov en el festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 17 de marzo de 2018. (AP Foto/Marco Ugarte) Photo: Marco Ugarte, AP Image 5 of 6 Esta fotografía del sábado 17 de marzo de 2018 muestra a asistentes al festival de música Vive Latino mientras la banda mexicana de rock Enjambre toca en la Ciudad de México. (AP Foto/Marco Ugarte) Esta fotografía del sábado 17 de marzo de 2018 muestra a asistentes al festival de música Vive Latino mientras la banda mexicana de rock Enjambre toca en la Ciudad de México. (AP Foto/Marco Ugarte) Photo: Marco Ugarte, AP Image 6 of 6 El vocalista de la banda mexicana Enjambre, Luis Humberto Navejas, canta en el festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 17 de marzo de 2018. (AP Foto/Marco Ugarte) El vocalista de la banda mexicana Enjambre, Luis Humberto Navejas, canta en el festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 17 de marzo de 2018. (AP Foto/Marco Ugarte) Photo: Marco Ugarte, AP Panteón Rococó tiene gran regreso en el Vive Latino 1 / 6 Back to Gallery

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La banda mexicana de ska Panteón Rococó encendió el sábado al Vive Latino enviando un mensaje de unidad sobre la música tras cinco años de ausencia en sus escenarios.

“Dios salve a la música alternativa mexicana en todas sus gamas, en todos sus géneros, en todos sus colores, excepto el reggaetón. ¡No es cierto!”, dijo el vocalista Dr. Shenka.

“Los gustos es lo de menos lo importante es saber es que la música es un medio para poder encontrarnos todos... hay que darnos cuenta que necesitamos la música para sobrevivir y encontrarnos en ella, hacer de ella un valor más profundo”, agregó antes de interpretar “Acábame de matar”, original de la música norteña mexicana que Rococó ha hecho en una versión propia.

A la mitad de “Borracho”, Dr. Shenka pidió abrir círculos de slam “muy grandes” donde cupieran hombres y mujeres, también pidió que la gente no se enojara si les tocaba un codazo, un rozón o de plano los tiraban.

“Ya debieron haber aprendido que el slam se baila de esa manera”, dijo. “La Ciudad de México no tiembla, sus (grosería) ciudadanos la hacen temblar”.

Rococó invitó al vocalista de Café Tacvba Rubén Albarrán para entonar la romántica “Fugaz”. Otras de las piezas interpretadas por la banda creada en la Ciudad de México en 1995 fueron “Arréglame el alma”, “Dosis perfecta” y “Toloache pa’ mi negra”.

El show de Rococó incluyó pirotecnia y flamas sobre el tablado, que reflejaban la gran energía que desprendieron primera jornada del festival en la que también se presentaron Morrissey, Noel Gallagher con sus High Flying Birds y Molotov.

En algún momento Shenka bromeó que se encontró con Morrissey tras bambalinas y le preguntó si iban a comer carne asada (el rockero británico es famoso por su vegetarianismo y ha pedido que en sus conciertos no se vendan productos con carne). Shenka también envió un saludo a los niños y jóvenes que visitaban el Vive por primera ocasión.

“Mucha hermosa juventud que tiene que tomar responsabilidad sobre lo que pasa en nuestro entorno, en nuestra realidad, en nuestro país”, dijo.

Este año se elegirá al sucesor del presidente Enrique Peña Nieto y Shenka recordó al joven público el caso de los 43 estudiantes desaparecidos, ocurrido durante el mandato de Peña Nieto.

“Antes de que se vaya Enrique Peña Nieto de allá nos tiene que explicar qué pasó con los 43”, dijo al entonar “Hostilidades”. “Tristemente nos damos cuenta que al pasar de los años y no entendemos por qué este pueblo sigue en pie de lucha”.

Por su parte Morrissey complació a sus fans con las clásicas “Everyday Is Like Sunday”, "How Soon Is Now?" y "Suedehead". También envió un mensaje contra la tauromaquia con "The Bullfighter Dies" y otro contra el abuso de poder policiaco con “Who Will Protect Us From The Police?”.

El astro británico saldó con su concierto de 2018 una deuda que tenía con el Vive Latino desde 2013, cuando por una enfermedad respiratoria se vio obligado a cancelar su participación. Habló poco durante la noche, pero al final, visiblemente emocionado se quitó la camisa y dijo “I love you, I love you, I love you, I love you” (los amo).

La 19ª edición del Vive Latino continuará el domingo con las presentaciones de Los Pericos, la Cuca y Residente como estelares en español y con Gorillaz y Queens of the Stone Age como representantes de la música en inglés.

___

En internet

http://www.vivelatino.com.mx/