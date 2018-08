Papa elogia conclusiones de criticados obispos chilenos

SANTIAGO DE CHILE (AP) — En medio de la polémica que no da descanso a la iglesia católica de Chile, el papa Francisco pareció elogiar una reflexión de obispos chilenos que reconocieron su fracaso como pastores al no escuchar, creer ni apoyar a los menores abusados por religiosos y prometieron colaborar con la justicia ordinaria.

“Quedé impresionado por el trabajo de reflexión, discernimiento y decisiones que han hecho. Que el Señor les retribuya abundantemente este esfuerzo comunitario y pastoral”, escribió a mano el pontífice en una carta fechada el 5 de agosto que responde a otra de Santiago Silva, presidente de la Conferencia Episcopal que le reiteró las conclusiones de los obispos tras una reunión extraordinaria la semana pasada.

“Las decisiones (de los obispos) son realistas y concretas. Estoy seguro de que ayudarán decididamente en todo este proceso”, añade la misiva de Francisco.

El escándalo de esta institución en Chile ha crecido a tal grado que incluso la justicia civil ha intervenido para realizar sus propias investigaciones. A la fecha hay un excanciller investigado por cinco casos de abusos sexuales a menores y un fiscal citó al cardenal Ricardo Ezzati a declarar como imputado el próximo 21 de agosto.

Según un registro actual, en Chile hay 48 investigaciones vigentes con 104 víctimas y 68 investigados que incluyen a tres obispos, 31 curas, dos diáconos, 22 religiosos de congregaciones, ocho laicos cercanos a colegios y otros dos no precisados.

En medio del caos, los obispos activos del país presentaron recientemente su renuncia pero hasta ahora Francisco sólo ha aceptado cinco de éstas. No obstante, se espera que pronto venga la de Ezzati, quien ante un cúmulo de presiones locales debió renunciar a oficiar la misa ecuménica con la que en septiembre se conmemora la independencia chilena.

El cardenal además renunció el lunes a su papel de Gran Canciller de la Pontificia Universidad Católica porque, explica un comunicado, su agenda de trabajo se vio recargada cuando el papa pidió a cuatro de sus cinco obispos auxiliares que ocuparan los puestos de quienes renunciaron.

En las declaraciones retomadas por el papa los obispos reiteraron su petición de perdón porque “a veces no reaccionamos a tiempo ante los dolorosos abusos sexuales, de poder y autoridad”.

Entre las medidas que la Conferencia Episcopal adoptó está entregar antecedentes a los fiscales que investigan los abusos --aunque las denuncias serían anónimas si la víctima así lo pidiera-- y publicar en su página de internet el nombre de los curas sancionados, lo que hasta hace algunos años se hacía y sin ninguna explicación desapareció.

Luego de tres cartas y documentos críticos de Francisco a los obispos chilenos, la aparición de esta breve carta en la que aplaude a los curas locales resultó algo desconcertante.

“A nosotros desde Osorno nos cuesta entender no solo la demora del papa a la hora de realizar los cambios, no solo de personas sino institucionales...sino por esta carta que se ha transformado en un verdadero elogio a la inoperancia y a los crímenes cometidos por los obispos de Chile”, dijo a The Associated Press Juan Carlos Claret, vocero de los laicos de la diócesis osornina.

“No entendemos cómo el papa valora medidas que se nos han presentado como novedosas... son medidas añejas, por tanto sumamente insuficientes a la hora de combatir el abuso y la negligencia”, agregó.

La difusión de la carta de Francisco coincide con la encuesta semanal Cadem, una empresa privada que señala que apenas el 46% de los consultados se considera católicos, 83% cree que la Iglesia no es ni honesta ni transparente, 73% opina que tampoco es humilde y 96% piensa que la institución oculta o protege a sacerdotes acusados de abusos. El sondeo se realiza por teléfono a unas 700 personas mayores de edad y su margen de error bordea el 3,7%, según su ficha técnica.