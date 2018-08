Paul Taylor, gigante de la danza moderna, muere a los 88

En esta foto del 8 de enero de 1969, el bailarín y coreógrafo Paul Taylor en Nueva York. Taylor, un gigante de la danza moderna, murió el miércoles 29 de agosto del 2018 en el Centro Médico Beth Israel en Manhattan. Tenía 88 años. (AP Foto, Archivo)

NUEVA YORK (AP) — Paul Taylor, un gigante de la danza moderna, falleció. Tenía 88 años.

Taylor murió el miércoles en el Centro Médico Beth Israel en Manhattan, dijo la vocera Lisa Labrado a The Associated Press. La causa del deceso no se supo de inmediato, pero Labrado dijo que Taylor estuvo en cuidados paliativos.

Taylor creó un vasto repertorio a lo largo de más de seis décadas. Sus creaciones podían ser ligeras y alegres, como en "Esplanade" de 1975, su danza más querida; pero también podían reflejar las profundidades de la condición humana como en "Big Bertha", en la cual la salida de una familia sana a un parque de diversiones termina en incesto, violación y muerte.