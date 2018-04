Peña Nieto ordena evaluar la cooperación entre México y EEUU

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Dadas las tensiones que afectan la relación entre Estados Unidos y México, el presidente Enrique Peña Nieto ordenó a todas las dependencias del gobierno evaluar los mecanismos de cooperación bilateral.

En declaraciones a Radio Fórmula, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, dijo que se hará una evaluación “cuidadosa, completa y rigurosa” y en algunas semanas se presentarán al mandatario conclusiones sobre cómo están esos mecanismos, cómo benefician a México y qué resultados prácticos les dan a los mexicanos.

A partir de ahí, “consciente del momento que estamos viviendo y de las diferencias muy públicas y notorias que tenemos hoy con Estados Unidos, el presidente Peña Nieto tomará decisiones”, agregó Videgaray.

La decisión fue alcanzada el domingo por la noche durante una reunión con el gabinete pero se dio a conocer el lunes, día en que una caravana de migrantes que el presidente estadounidense Donald Trump criticó la semana pasada llegó a la Basílica de Guadalupe para agradecerle a la Virgen María por su protección.

Videgaray reconoció que no es habitual hacer este tipo de ejercicios, y subrayó que hasta el momento “no se ha tomado ninguna decisión de suspender o reducir ningún mecanismo de cooperación”.

La semana pasada el Senado pidió al gobierno suspender la cooperación en temas migratorios y de seguridad mientras Trump “no se conduzca con la civilidad y el respeto que el pueblo de México merece”.

Videgaray aseguró que la cooperación bilateral “no es ficha de cambio” y que se realiza por el interés de México, y aunque reconoció que detenerla en temas de seguridad podría tener consecuencias negativas para el interés del país, consideró que era preciso evaluar todos los mecanismos dadas las tensiones que se viven.

El canciller agregó que en los últimos días algunos secretarios han recibido “llamadas de sus contrapartes” estadounidenses en las que les han reiterado lo importante de la colaboración bilateral.

Por otro lado, unos 600 migrantes, la mayoría centroamericanos, gritaban “¡sí se pudo!” en la Basílica de Guadalupe. Muchos no han decidido qué harán ahora.

“Está muy duro Estados Unidos. Todavía no he decidido si me voy o me quedo”, dijo la hondureña Wendy García, que viaja con uno de sus hijos y tiene otros seis en su país.

El llamado Viacrucis del Migrante se lleva a cabo todos los años en la Semana Santa, pero en esta edición acaparó gran atención debido a que Trump emitió tuits para criticarla y también a México por permitirle el ingreso.

Pese a la tensión diplomática generada, los organizadores de la protesta consideraron que se logró llamar la atención sobre la situación de miles de migrantes centroamericanos que cada año cruzan México y son sometidos a todo tipo de abusos en el trayecto.