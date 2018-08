Próximo libro sobre las mujeres en la vida de Donald Trump

NUEVA YORK (AP) — Una prestigiosa escritora y corresponsal de la revista Newsweek publicará próximamente un libro sobre el presidente Donald Trump y las mujeres en su vida.

La editorial Gallery Books anunció el jueves el libro "Golden Handcuffs: The Secret History of Trump's Women" (Esposas doradas: la historia secreta de las mujeres de Trump), de Nina Burleigh, que estará en las librerías de Estados Unidos el 16 de octubre.

Burleigh, corresponsal política de Newsweek, basó su libro en la investigación periodística y el análisis feminista, según la editorial.

Las mujeres del libro incluyen a la madre de Trump, sus tres esposas, sus hermanas, sus hijas y sus empleadas. También incluyen las más de 12 mujeres que lo han acusado de acoso y otros abusos sexuales, denuncias que el presidente ha rechazado.

Burleigh también es autora de “The Fatal Gift of Beauty: The Trials of Amanda Knox” y “Mirage: Napoleon's Scientists and the Unveiling of Egypt”.

___

En internet: https://www.ninaburleigh.com