Presidente de Academia de cine niega faltas sexuales

Fotografía de archivo del 5 de febrero de 2018 de John Bailey, presidente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, en Beverly Hills, California. (Fotografía de Jordan Strauss/Invision/AP)

LOS ÁNGELES (AP) — En un memorándum enviado al personal de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, el presidente del organismo dijo que es falsa una acusación de que intentó tocar inapropiadamente a una mujer hace una década en el plató de una película.

Los informes publicados en los medios de comunicación relacionados con tales faltas de conducta son falsos y "solo han servido para empañar mis 50 años de carrera", agregó John Bailey , un cineasta cuyos créditos incluyen "Groundhog Day", ''The Big Chill' y "As Good as It Gets".

Una persona con conocimiento de la nota dijo que fue enviada el viernes al personal de la Academia. La persona habló bajo la condición de no ser identificada porque no está autorizada a hablar en público.

La propia Academia se ha negado a reconocer la existencia de la investigación, alegando que mantiene la confidencialidad de las quejas para proteger a todas las partes. La Academia dijo que no hará comentarios hasta que se completen las revisiones y se informe a su Junta de Gobernadores.

"Debido a que conozco los hechos, espero que concluyan que no hay bases para tomar ninguna acción en mi contra", dijo el memorándum de Bailey.

"Aunque ha habido casos bien documentados de individuos en esta rama de la economía que no tratan con respeto a las mujeres, yo no soy uno de ellos. Me preocupan profundamente los asuntos de la mujer y apoyo la igualdad de trato y acceso para todas las personas que trabajan en esta profesión".

La investigación ocurre mientras la Academia trata de hacer de la lucha contra la violencia sexual uno de sus objetivos centrales, después de una ola de revelaciones que comenzó en octubre y que derribó al productor Harvey Weinstein y se extendió por toda la industria del entretenimiento de Estados Unidos y más allá.

Bailey llevaba apenas dos meses como presidente en octubre cuando Weinstein se convirtió en la segunda persona expulsada de la Academia por faltas de conducta.

___

La periodista de AP Television Lynn Elber contribuyó para este despacho