Rafael Márquez anuncia partido de leyendas en México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El futbolista retirado Rafael Márquez anunció el jueves que el próximo mes se realizará en México un partido de leyendas denominado “Compromisos por la Paz”, que recaudará fondos para una fundación y servirá como homenaje a su carrera.

Márquez dejó las canchas a mediados de 2018, luego de jugar 22 años, en los que construyó una brillante carrera, principalmente con el Barcelona, y disputó cinco mundiales con la camiseta de México.

El encuentro se realizará el 8 de junio en el estadio Jalisco, de la occidental ciudad de Guadalajara, casa del club Atlas, donde Márquez debutó y se retiró para luego aceptar un puesto en la dirigencia del equipo.

La fundación Scholas Ocurrentes, con sede en el Vaticano, integra una red de escuelas en todo el mundo, que es patrocinada por la Iglesia católica y que tiene como misión proveer de recursos a las instituciones educativas con menor capacidad económica. El partido busca apoyar esa misión.

"Me han hecho el favor para que sea un partido de mi despedida, me siento honrado y halagado, quiero agradecerle al Papa Francisco por honrarme al hacerme partícipe de este evento donde ya he podido asistir en una ocasión en un partido que hicieron hace dos años en Roma", dijo Márquez en una rueda de prensa.

La fundación se ha hecho llegar recursos realizando partidos de fútbol desde el 2014, cuando se disputó ese primer encuentro en Roma, con la participación de leyendas como los argentinos Diego Armando Maradona, Gabriel Batistuta y Diego Simeone, además del chileno Iván Zamorano, el francés Zinedine Zidane y el colombiano Carlos "Pibe" Valderrama.

La segunda edición se realizó en el 2017 en el estadio Vicente Calderón de Madrid, mientras que el año pasado se llevaron a cabo dos encuentros, uno San Luis Potosí, en México, y el otro en Barranquilla, Colombia.

"Cuando me honraron al invitarme para jugar ha sido una grata experiencia y ahora ser parte importante del partido es fundamental y me llena de orgullo ser la cara para hacer algo por la causa de Scholas, que trabaja con jóvenes en todo el mundo", dijo Márquez.

El zaguero central mexicano dijo que ha extendido la invitación a jugadores como los brasileños Deco y Ronaldinho, el francés Thierry Henry y el español Carles Pujols, mientras que la fundación ha buscado al argentino Fernando Cavenaghi y al chileno Marcelo Salas, para que participen.

"Es gente de mucha trayectoria la que será parte de este partido, todos con un compromiso y tratando de que esto sea a beneficio de lo que vienen haciendo con los jóvenes y esperando que la gente apoye esta causa disfrutando a las grandes figuras que puedan venir", concluyó Márquez. "Yo no quería tener un partido de despedida pero por algo como esto vale la pena, es hacer causa por quien más lo necesita".