Rajoy pide unidad nacional en juicio a separatistas

El ex presidente de gobierno español Mariano Rajoy con la fiscal general Ana Murillo en el juicio a separatistas catalanes en Madrid el 27 de febrero del 2019. El ex presidente de gobierno español Mariano Rajoy con la fiscal general Ana Murillo en el juicio a separatistas catalanes en Madrid el 27 de febrero del 2019. Photo: Andrea Comas, AP Photo: Andrea Comas, AP Image 1 of / 1 Caption Close Rajoy pide unidad nacional en juicio a separatistas 1 / 1 Back to Gallery

MADRID (AP) — El expresidente de gobierno español Mariano Rajoy hizo el miércoles un llamado enérgico a la unidad nacional, al declarar como testigo en el juicio de una docena de separatistas catalanes.

En declaraciones al Tribunal Supremo, Rajoy recordó que varias veces les dijo a los activistas catalanes previo a su fallido intento secesionista de 2017 que "ni la ley, ni la soberanía nacional, ni la constitución se negocian".

Rajoy, del centro-derechista Partido Popular, no pudo evitar que los separatistas realizaran un referéndum no autorizado pese a una dura represión policial. Los separatistas catalanes declararon la independencia unilateralmente en octubre del 2017 pero no recibieron ningún reconocimiento internacional.

En la subsiguiente crisis institucional, Rajoy destituyó al gobierno regional catalán y asumió el control de la región desde el poder central.

Cuando se exhibieron imágenes de policías golpeando a votantes y tratando de confiscar urnas electorales en el referéndum de 2017, Rajoy dijo: “lamento muchísimo todas estas imágenes”.

"Si se hubiese actuado cumpliendo la ley, en vez de como unos pretendieron de violentarla, no hubiésemos visto estas imágenes ni otras imágenes parecidas… yo lamento muchísimo todas estas imágenes, como todos ustedes me pueden entender. No me gustan ni estas ni otras y por eso creo que la obligación que tenemos los políticos es trabajar para que no se den las condiciones para tener que ver esta imágenes", añadió.

Los 12 separatistas catalanes están acusados de sedición y otros delitos. Se estima que el juicio durará meses.

Rajoy se retiró de la política luego que su gobierno perdió un voto de confianza en junio pasado, poco después de que un tribunal emitió un fallo en un caso de corrupción que involucró a varios dirigentes del PP.