Razones por las que Croacia ganará la final del Mundial

Photo: Frank Augstein, AP Image 1 of / 1 Caption Close Image 1 of 1 Luka Modric, de la selección de Croacia, festeja el tiunfo sobre Inglaterra en la semifinal de la Copa del Mundo, el miércoles 11 de julio de 2018, en el estadio Luzhniki de Moscú (AP Foto/Frank Augstein) Luka Modric, de la selección de Croacia, festeja el tiunfo sobre Inglaterra en la semifinal de la Copa del Mundo, el miércoles 11 de julio de 2018, en el estadio Luzhniki de Moscú (AP Foto/Frank Augstein) Photo: Frank Augstein, AP Razones por las que Croacia ganará la final del Mundial 1 / 1 Back to Gallery

MOSCÚ (AP) — El entrenador Zlatko Dalic tiene un lema que ayuda a explicar cómo fue posible que los jugadores croatas hicieran un esfuerzo sobrehumano para disputar prórrogas en todos sus encuentros de eliminación directa hasta llegar a la final de la Copa del Mundo que se realizará este domingo.

“El que se atreve, gana”, dijo Dalic, usando una frase que es común en las fuerzas policiales de elite en todo el mundo.

Queda claro que el espíritu de lucha está bien arraigado en este grupo de jugadores cuya psique se forjó en un país devastado por la guerra en la década de 1990, cuando se fragmentó la antigua Yugoslavia.

“Esto nos hizo más resistentes”, comentó Luka Modric. “Pero tenemos que mirar hacia el futuro”.

La final mundialista ante Francia podría ser el momento definitorio para el deporte croata desde la guerra de independencia que libró de 1991 a 1995, en la que murieron 10.000 personas y la nación quedó en ruinas.

“Sin coraje ni fortaleza, ellos no habrían llegado a esta final”, declaró Dalic el sábado en referencia a sus jugadores.

Y es por eso que Croacia puede concluir este notable y sorpresivo Mundial apoderándose de su primer trofeo relevante en su historia dentro del fútbol.

___

REMONTADAS

Si hay una lección que este Mundial ha dejado es que no puede darse a Croacia por muerta. Resolvió sin complicaciones la fase de grupos, en la que goleó 3-0 a Argentina para dejarla en modalidad de crisis.

Pero luego, todo se fue complicando, y Croacia tuvo que remontar en sus tres encuentros de eliminación directa, para ganar dos por penales y uno en tiempo extra.

Es muy difícil anular a Mario Mandzukic, quien anotó para obligar a que el partido de octavos de final ante Dinamarca debiera definirse en la tanda desde los 12 pasos. Croacia eliminó a la anfitriona Rusia también por penales.

Y por si eso fuera poco, se impuso a Inglaterra, que tomó la ventaja apenas a los cinco minutos de la semifinal.

Supuestamente los croatas debieron estar agotados en ese partido, pero lucieron más fuertes y generaron más oportunidades en el segundo tiempo y en el alargue. Y Madzukic aportó el tanto de la victoria.

___

ENERGÍA

Que nadie les diga a los croatas que están demasiado cansados para el partido del domingo. Ese tipo de conjeturas sólo los inspiran.

Antes de jugar ante Inglaterra, el capitán Modric reunió a los jugadores y les dijo que la prensa inglesa los estaba subestimando.

“Hoy quiero que ellos vean quién es el que está cansado”, arengó.

La estrategia sirvió evidentemente para que los croatas sacara fuerzas de quién sabe dónde. Pero, ¿cuánta energía les queda para el envión final ante una Francia que figuró entre los tres equipos más jóvenes de los 32 que llegaron a este Mundial?

Manzukic tiene 32 años, los mismos que Modric. Ivan Rakitic es apenas dos años menor, pero sigue siendo influyente en el medio campo.

La edad promedio de Croacia es de 28 años. La de Francia, de 26.

“Cualquiera de mis jugadores me diría si no está al 100%”, consideró Dalic. “Aceptarían si no lo estuvieran y se perderían la final. Si son incapaces de dar todo durante el partido, yo esperaría que me lo dijeran”.

___

M&Ms

Croacia no estaría en la final si la creatividad de Modric y sin el poderío de ataque de Mandzukic, aliados con Rakitic.

Modric dirige la orquesta y no falla un pase. El poder y determinación de Mandzukic para recuperar la pelota es la explicación por la que Croacia utiliza una formación de 4-2-3-1.

“Sus cualidades están fuera de cualquier duda, su carácter, su lucha, su compromiso”, indicó Modric. “Cuando uno lo mira correr en la cancha, aporta mucho a sus compañeros”.

___

RUDEZA

Si Dejan Lovrn sigue golpeando para frenar a los oponentes, el precio sería alto ante Francia.

Un avance de Harry Kane al área fue bloqueado duramente en la semifinal por Lovren. El zaguero de 30 años debe recordar que los encargados del videoarbitraje lo estarán mirando con cuidado si se excede ante el delantero de 19 años Kylian Mbappé.