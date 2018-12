Reanudan vuelos en Gatwick; arrestan a 2 sospechosos

Pasajeros aguardan para registrarse en el aeropuerto de Gatwick, en Inglaterra, el viernes 21 de diciembre de 2018, después de que se reanudaran los vuelos cancelados a causa de avistamientos de drones en la zona. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth) less Pasajeros aguardan para registrarse en el aeropuerto de Gatwick, en Inglaterra, el viernes 21 de diciembre de 2018, después de que se reanudaran los vuelos cancelados a causa de avistamientos de drones en la ... more Photo: Kirsty Wigglesworth, AP Photo: Kirsty Wigglesworth, AP Image 1 of / 1 Caption Close Reanudan vuelos en Gatwick; arrestan a 2 sospechosos 1 / 1 Back to Gallery

LONDRES (AP) — El aeropuerto londinense de Gatwick estuvo plagado de largas filas y retrasos en los vuelos el sábado, pero no hubo nuevos avistamientos de drones, después de que las autoridades británicas informaron del arresto de dos personas relacionadas con la invasión de dispositivos aéreos que obligaron a cerrar el segundo aeropuerto más transitado del país.

Las líneas para documentar en Gatwick se extendían hasta la zona de salidas mientras los viajeros intentaban cumplir con sus planes navideños después de que el aeropuerto permaneció cerrado tres días debido a que se avistaron drones en las pistas.

La crisis en Gatwick, terminal ubicada a 45 kilómetros (30 millas) al sur de Londres, ha tenido un efecto dominó en todo el sistema de viajes aéreos internacionales desde la noche del miércoles, cuando se detectó el dron.

Un portavoz de Gatwick dijo el sábado que "las cosas van en la dirección correcta" y deberían volver a la normalidad al final del fin de semana después de unos días horrendos que vieron a decenas de miles de viajeros varados o retrasados.

La policía de Sussex dio a conocer algunos detalles sobre los dos sospechosos arrestados el viernes por la noche. Dijo que la investigación está en curso y que el ejército sigue desplegado para evitar que más drones obliguen a cerrar el espacio aéreo de Gatwick.

La policía informó que los detenidos son un hombre de 47 años y una mujer de 54 de Crawley, una ciudad a 8 kilómetros del aeropuerto. Fueron arrestados bajo sospecha de perturbar la aviación civil.

Los sospechosos _cuya identidad no se ha dado a conocer_ fueron interrogados bajo custodia. Sky Television mostró imágenes de policías registrando una casa, según informes, donde vivía un sospechoso.

La policía no ha dicho si los dos sospechosos actuaron solos o como parte de un grupo más grande. Todavía se desconoce por qué volaron los drones, pero las autoridades dijeron que no hay indicios de que esté relacionado con el terrorismo. No ha habido nuevos avistamientos de drones desde los arrestos.

En total, el aeropuerto esperaba realizar 757 vuelos el sábado, dando servicio a unos 125.000 pasajeros.

Sin embargo, las autoridades de Gatwick instaron a los pasajeros a verificar el estado de sus vuelos con sus aerolíneas antes de dirigirse al aeropuerto, que recibe 43 millones de pasajeros al año.