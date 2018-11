Repatrian a 176 haitianos sin trabajo en Chile.

SANTIAGO DE CHILE (AP) — Luego de una fracasada experiencia migratoria a Chile, 176 haitianos eran repatriados el miércoles gratuitamente a su país a bordo de un avión de la fuerza aérea local.

La gran mayoría de los pasajeros eran hombres solos. Todos los entrevistados por Associated Press coincidieron en señalar que retornaban a Haití porque llevaban varios meses sin trabajo. A muchos se les complicó más la situación porque carecían de visa de trabajo, no todos lograron el dominio básico del español y algunos no se acostumbraron al clima de Chile, que este año tuvo un invierno muy frío.

Los repatriados vivieron sus últimas horas en Chile en un gimnasio municipal de la populosa comuna de Estación Central, donde realizaron su check-in. A diferencia de los vuelos comerciales, las autoridades de la policía internacional no fueron estrictas y permitieron más de los 23 kilos autorizados por persona, dijo a The Associated Press el alcalde comunal, Rodrigo Delgado.

Las filas en las afueras del gimnasio para iniciar los trámites empezaron a formarse en la madrugada y algunos amanecieron en la calle, dijeron varios entrevistados.

Inicialmente el avión despegaba a las 9 (1200 GMT), pero experimentó un retraso cercano a una hora.

Fue el primero de más de una decena de vuelos proyectados por el gobierno, para los que ya hay más de 1.000 haitianos inscritos, afirmó el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, quien anunció que evalúan una política similar solicitada por grupos de ciudadanos colombianos.

Entre 2016 y 2017 ingresaron a Chile más de 96.000 haitianos con visa de turista y luego la quisieron cambiar por una de permanencia para poder trabajar, según las autoridades.

El gobierno del presidente centroderechista Sebastián Piñera impulsó en julio una nueva política migratoria para impedir el ingreso ilegal a Chile, frenando un negociado de mafias que traían en avión especialmente a ciudadanos haitianos, que recibían un préstamo de 2.000 dólares. Varios de los que regresaron el miércoles a Haití deberán responder a los prestamistas.