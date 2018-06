Reportes: Google no renovará contrato de IA con Pentágono

SAN FRANCISCO (AP) — Google no renovará un contrato con el Pentágono que permite usar los algoritmos de inteligencia artificial de la compañía para interpretar imágenes de video y mejorar la precisión de los ataques con vehículos no tripulados, de acuerdo con reportes de prensa publicados el viernes.

Los reportes de Gizmodo, Buzzfeed y The New York Times afirman que la directora de Google Cloud, Diane Greene, informó a los empleados de la decisión de no renovar el actual contrato de 18 meses cuando expire en 2019.

Los representantes de Google no respondieron solicitudes de comentarios.

El Proyecto Maven había causado molestia entre algunos empleados de Google. Varios de ellos renunciaron y miles más firmaron una petición en la que pidieron al director general Sundar Pichai cancelar el proyecto e implementar una política para no usar la tecnología de Google en armamento.