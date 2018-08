Rock en tu Idioma Sinfónico culmina año de retos en Palacio

En esta fotografía del 1 de junio de 2018 los rockeros mexicanos Sabo Romo de Caifanes, Maria Barracuda, y Abulón de Víctimas del Doctor Cerebro, posan para un retrato en la Ciudad de México. El trío se presentará junto con otros músicos del proyecto Rock en Tu Idioma Sinfónico el 25 de agosto de 2017, en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. (Foto AP/Berenice Bautista)

CIUDAD DE MEXICO (AP) — Con un concierto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, Rock en Tu Idioma Sinfónico corona un año de giros inesperados tras un sismo que retrasó el lanzamiento de su álbum, un concierto benéfico y comienzos complicados.

“El tiempo, el ‘timing’ de la Tierra, es perfecto. Las cosas pasan cuando tienen que pasar”, dijo el creador del proyecto sinfónico de rock en español, el bajista de Caifanes Sabo Romo, en una entrevista reciente con The Associated Press a propósito de su presentación del sábado.

A su lanzamiento en 2015, el primer álbum de Rock en Tu Idioma Sinfónico, con canciones de artistas como Miguel Mateos y Los Enanitos Verdes, escaló las listas de popularidad sin problemas con sus dinámicos arreglos que dieron nueva vida a temas como “Es tan fácil romper un corazón” de Mateos y “La muralla verde” de Enanitos Verdes, “El diablo” de Fobia o “Mátenme porque me muero” de Caifanes. Pero pocos saben que detrás habían buscado en unas cinco orquestas a los músicos clásicos que se sumarían a la aventura.

“Creo que fue la parte más compleja de todo”, dijo Romo, quien en un principio intentó con la Orquesta Sinfónica de Minería (que pertenece a la UNAM) y con la Orquesta Sinfónica de la Secretaría de Marina, pero no contaba con las limitaciones que tienen estas orquestas oficiales cuando se realiza un proyecto lucrativo, ni tampoco la serie de permisos que le supondría.

Finalmente encontró a la Camerata Metropolitana, un colectivo musical fundado en 2006 por el violinista mexicano Humberto López.

“Sin duda alguna fue lo mejor que nos pudo pasar, que nos batearan las orquestas que nos batearon para llegar a esto”, dijo Romo. “Te das cuenta de que las cosas están pasando bien cuando todos (los músicos clásicos) cantan las rolas”.

Con la camerata grabaron el primer disco e hicieron la primera gira del álbum, certificado oro y platino en México por sus altas ventas. Tras estos buenos resultados, el 6 de septiembre de 2017 grabaron el segundo disco del proyecto, que tenían previsto lanzar para finales de noviembre de ese año. Pero entonces un devastador terremoto sacudió a la capital mexicana el 19 de septiembre.

El lanzamiento del disco se aplazó más de cinco meses, pero Rock en Tu Idioma Sinfónico no se quedó con los brazos cruzados. Los músicos se sumaron al concierto gratuito Estamos Unidos Mexicanos, en el cual los artistas invitados eran libres de pedir donaciones para las organizaciones de su preferencia. Ante la premura decidieron que ese concierto fuera sin la orquesta.

“Demostró que no necesitamos de nadie para unirnos y tratar de dar lo que sabemos: si eres músico las canciones, si tienes lana (dinero) deberías de dar lana, si eres pintor haces algo con tu obra”, dijo Abulón de las Víctimas del Doctor Cerebro, banda participante en el segundo álbum. “Esto que pasó en el Zócalo, en el contexto que se vea, fue una manera de hacernos sentir todos parte de algo”.

Finalmente en mayo de este año el álbum salió a la luz y alcanzó nuevamente la certificación platino y oro en México, y casi un año después de su grabación podrán festejarlo a lo grande con su presentación en el Palacio de los Deportes. El foro con su rudo domo de cobre, al que Romo considera el “hogar natural” de los rockeros en español, ha tenido conciertos memorables de artistas como Caifanes, El Tri, Molotov, Enrique Bunbury y Café Tacvba, entre muchos más.

“Nos gusta ensayar con público. El ensayo general es el día 25”, bromeó Romo antes de agregar en un tono más serio: “La consigna que tenemos desde que arrancamos con este proyecto ... es llevarlo exactamente hasta donde podamos y esto forma parte de eso”.

El espectáculo contará con invitados que participaron en el segundo álbum, como las Víctimas del Doctor Cerebro, El Gran Silencio, Sergio Arau y La Lupita.

“Estoy súper honrada de pertenecer a este movimiento”, dijo María Barracuda, otra de las convocadas. “Si no hubieran estado ellos ahí yo no estaría cantando, yo no me dedicaría a esto”.