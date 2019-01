“Roma” y “Guerra Fría” entre nominadas extranjeras al Oscar

LONDRES (AP) — Cinco películas internacionales que narran historias personales emocionantes en medio de un tumulto histórico compiten por el Premio de la Academia a la mejor cinta en lengua extranjera.

“Roma”, la obra maestra de Alfonso Cuarón basada en los recuerdos de su infancia en la Ciudad de México, y el romance del siglo XX “Guerra Fría” del polaco Pawel Pawlikowski, estuvieron entre los títulos nominados el martes.

Compiten con la artística cinta biográfica del alemán Florian Henckel von Donnersmarck "Never Look Away" (“La sombra del pasado"), la emotiva historia familiar del cineasta japonés Hirokazu Kore-eda "Shoplifters" y "Cafarnaúm", un poderoso drama neo-realista sobre un niño sirio refugiado de la libanesa Nadine Labaki.

El ganador será anunciado en la próxima gala de los premios Oscar, el 24 de febrero en Los Ángeles.

“Roma” recibió una de sus 10 nominaciones del martes en esta categoría. El filme en blanco y negro, cuyo número de candidaturas solo fue igualado por "The Favourite" de Yorgos Lanthimos, también se medirá por los premios a la mejor dirección y mejor película.

“VIVA ALFONSO!!”, tuiteó el compatriota, colega y amigo de Cuarón, Guillermo del Toro, mientras que el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) expresó “¡Que se sienta el power mexicano!”.

“Roma” sigue a la empleada doméstica Cleo (la nominada a mejor actriz Yalitza Aparicio, quien tiene algunos diálogos en lengua mixteca), que trabaja devotamente para una familia que vive en el barrio de la Roma, en la capital mexicana. La vida familiar, aunque inmaculada, se está resquebrajando: el padre deja a su esposa (la nominada a mejor actriz de reparto Marina de Tavira).

La historia transcurre en medio del tumulto del México de principios de los 70, incluidas las manifestaciones estudiantiles que en 1971 derivaron en una masacre por parte de un grupo de choque respaldado por las autoridades. La sociedad se está deshilachando y las mujeres de la casa, Cleo entre ellas, parecen llevarse la peor parte mientras intentan sacar a flote a la familia de cuatro hijos.

Su éxito esta temporada de premios es una muestra de cómo se han ido difuminando las líneas entre Hollywood y el cine internacional.

La acompaña otro drama de época en blanco y negro: "Guerra Fría" de Pawlikowsi, sobre el romance entre una cantante y un músico por la Europa de mediados de siglo. La película, inspirada en los padres del director, también fue nominada a mejor cinematografía y dirección.

Su director de cinematografía, Lukasz Zal, dijo que estaba "muy conmovido, muy feliz" por la nominación, y "terriblemente contento de poder haber sido parte de esta gran aventura".

La última obra de Pawlikowski, "Ida", ganó el Oscar a la mejor cinta en lengua extranjera en el 2015.

Von Donnersmarck, quien obtuvo el Premio de la Academia a la mejor cinta extranjera en 2007 por el drama de vigilancia en la Guerra Fría "La vida de los otros", está nominado por "Never Look Away” (“La sombra del pasado"), en la que retrata la evolución de un artista en la traumada Alemania de posguerra. También recibió una mención para su fotógrafo, Caleb Deschanel.

"Never Look Away", que explora el poder sanador y los límites del arte, fue inspirada por la vida del artista alemán de 86 años Gerhard Richter, quien cooperó con el director para el proyecto pero ha criticado el resultado final. En una entrevista con la revista The New Yorker, dijo que el filme había logrado "abusar y distorsionar gravemente mi biografía”. .

Kore-eda, quien ganó el máximo premio en el Festival de Cine de Cannes con "Shoplifters", dijo que jamás esperó el reconocimiento de Estados Unidos a su relato de una familia a los márgenes de la sociedad.

"Los otro cuatro títulos nominados en la categoría son absolutamente increíbles y fuertes, y estoy orgulloso de que ‘Shoplifters’ esté seleccionado entre ellos", dijo Kore-eda en un comunicado.

Los corresponsales de AP Peter Orsi en la Ciudad de México, Monika Scislowska en Varsovia y Mari Yamaguchi en Tokio contribuyeron a este despacho.