En esta foto del 29 de marzo del 2016, Rubén Blades llega al estreno de "Fear the Walking Dead" en Los Angeles. El salsero panameño ha vuelto al rock por invitación de una joven banda latina de Kansas City con la que llama al mundo a alzar la voz contra un mal común en Latinoamérica: la corrupción. Blades y Making Movies lanzaron el sencillo "No Te Calles" el viernes 18 de enero del 2019. (Foto por Rich Fury/Invision/AP, Archivo) less