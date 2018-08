Serena sufre su peor derrota en San José, cae por 6-1, 6-0

SAN JOSE, California, EE.UU. (AP) — El decepcionante regreso de Serena Williams a la región de la bahía de San Francisco terminó en menos de una hora al caer el martes en su primer partido del Mubadala Silicon Valley Classic de San José por 6-1, 6-0 ante Johanna Konta, en la derrota más desigual de su ilustre carrera.

Todo terminó tras 52 minutos con una derecha de Williams a la red. La ganadora de 23 títulos de Grand slam Salió de la pista saludando al público, que espera que regrese el año próximo para una competición más larga.

Williams nunca antes había acabado con un solo juego ganado en un partido, pero el martes solo pudo anotarse uno con su saque en el juego inicial. Su peor derrota hasta la fecha era un 6-0, 6-2 ante Simona Halep en el torneo de fin de temporada de la WTA de 2014 en Singapur.

“Sé que puede jugar mil veces mejor, así que eso consuela”, resaltó Williams. “Ahora mismo tengo muchas cosas en la menta por lo que no tengo tiempo para estar traumatizada por una derrota cuando es evidente que no estoy en mi mejor forma. Peleé cuando estuve en la pista. Es lo único que puedo decir, no que lo regalé (el partido), y me pude mover mejor. Así que trato de sacarle algo positivo”.

Williams apenas pareció ella en una fría tarde de verano: cometió dobles faltas, estrelló golpes en la red, falló restos y no fue precisa en los pelotazos desde el fondo de la pista.

Konta, que ganó su primer título de la WTA hace dos años en Stanford, aprovechó la ocasión y no dio opción a que Williams volviera a meterse en el juego.

"Creo que jugó bien en el segundo set”, valoró Williams. “No estuve fina en el primer set y creo que tomó confianza y apretó con todo”.

Williams, sexta cabeza de serie del certamen, ha salido campeona en la región en tres ocasiones. Este fue el quinto torneo de Serena, de 36 años, desde que dio a luz a su hija Alexis Olympia el pasado septiembre y el primero desde que perdió en sets corridos ante Angelique Kerber en Wimbledon.