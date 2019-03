Steven Carrillo (centro, de pie), miembro de la junta de escuelas públicas de Santa Fe, exhorta a los legisladores a que aprueben una medida que obliga a los padres a asegurarse de que sus hijos no tienen acceso a sus armas el 12 de febrero del 2019 en Santa Fe, EEUU. Numerosos sheriffs han dicho que no harán cumplir medidas que restringen la venta y el uso de armas si consideran que violan la constitución. less