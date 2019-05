Spieth al acecho de Koepka en Campeonato PGA

Tiger Woods observa su disparo desde el rough en el primer hoyo de la segunda ronda del Campeonato de la PGA, el viernes 17 de mayo de 2019, en el campo de Bethpage Black en Farmingdale, Nueva York. (AP Foto/Seth Wenig)

FARMINGDALE, Nueva York, EE.UU. (AP) — Jordan Spieth no quedó con la impresión de que su confianza está creciendo. Lo único que le importaba era una anotación baja.

Spieth hizo lo mejor posible para estar cerca del defensor del título Brooks Koepka en el Campeonato de la PGA al embocar cinco birdies en sus últimos 11 hoyos para firmar una tarjeta de 66 golpes, cuatro bajo par, y conseguir su anotación más baja tras 36 hoyos en un grande desde que se coronó en el Abierto Británico hace dos años.

Tendrá que esperar que Koepka complete su recorrido para ver cuán cerca quedó.

Pero este fue un importante paso para Spieth, sin títulos desde que su consagración en el Abierto Británico de 2017 le dejó con tres de los cuatro cetros en las citas magnas del golf. Podría completarlo con una victoria en el PGA.

Es lo que más lejos tiene en mente.

“No he estado como contendiente en un domingo desde el Open el año pasado”, dijo Spieth, quien compartió el liderato en el campo de Carnoustie tras 54 hoyos y quedó compartiendo el sexto lugar. “Y si puedo hacer las cosas bien mañana, voy a estar en la pelea el domingo. Y en ese momento será algo más que intentar ganar un torneo. No me importa el tipo de torneo”.

Koepka arrancó la jornada tras convertirse en el único jugador en firmar rondas de 63 en un mismo grande en dos ocasiones. Comenzó el día con tres birdies en los primeros cuatro hoyos en Bethpage Black y amenazaba con escaparse en la punta.

Tiger Woods, en el mismo grupo de Koepka, luchaba para poder superar el corte.