Acusadores de Michael Jackson son ovacionados en Sundance

De izquierda a derecha Wade Robson, el director Dan Reed y James Safechuck posan para un retrato durante la promoción del documental "Leaving Neverland" en el Festival de Cine de Sundance, el jueves 24 de enero del 2019 en Park City, Utah. (Foto por Taylor Jewell/Invision/AP)

PARK CITY, Utah, EE.UU. (AP) — No es raro que el público en el Festival de Cine de Sundance de ovaciones de pie, pero este gesto adoptó un aire solemne cuando dos hombres que acusan a Michael Jackson de abusar de ellos cuando eran niños caminaron al escenario tras la única función de “Leaving Neverland”, un documental sobre sus historias.

Wade Robson, quien dice que Jackson abusó de él de los 7 a los 14 años, y James Safechuck presentaron sus acusaciones por abuso cuando eran adultos después de la muerte de Jackson en 2009.

La película de cuatro horas que se transmitirá en dos partes en Channel 4 de Gran Bretaña y en HBO esta primavera boreal, es una larga narración de cómo sus vidas se cruzaron con Jackson cuando el músico estaba en la cima de su carrera en la década de 1980 y comienzos de los 90, y después como adultos cuando el trauma de lo que ocurrió en su infancia comenzó a emerger de maneras serias.

Además de las versiones de Robson y Safechuck, la película entrevista a familiares como las madres de los acusadores, sus esposas, así como el hermano y la hermana de Robson. También presenta una “entrevista” que Safechuck hizo con Jackson a bordo de su avión privado y algunos de los múltiples faxes que le envió a Robson.

“No podemos cambiar lo que nos pasó y no podemos hacer nada al respecto de Michael”, dijo Robson en una sesión de preguntas y respuestas con el público. Pero agregó que espera que esto sirva para que otros sobrevivientes se sientan menos aislados y cree conciencia para las personas que tienen bajo su cuidado a niños.

Safechuck agregó que no se les pagó por participar en el documental y que no esperaban nada a cambio de participar en él.

The Associated Press no suele identificar a personas que dicen ser víctimas de abuso sexual a menos de que denuncien públicamente, como ha sido el caso con Robson y Safechuck quienes lo han hecho en múltiples ocasiones.

Los herederos de Jackson y sus admiradores han denunciado "Leaving Neverland" desde que el proyecto fue anunciado este mes.

Jackson fue absuelto de abuso sexual en 2005 por un caso que involucraba a otro hombre. Robson testificó en ese juicio diciendo que había dormido en la habitación de Jackson en múltiples ocasiones, pero que Jackson nunca había abusado de él. Safechuck hizo declaraciones similares a investigadores cuando era un chico. Pero en 2013 Robson presentó una demanda en la que señalaba que el estrés y el trauma lo habían llevado a enfrentar la verdad de que había sido abusado sexualmente por Jackson. Safechuck presentó una demanda similar al año siguiente. Ambas fueron desestimadas por motivos técnicos y un juez no evaluó los méritos de sus acusaciones.

El director Dan Reed dijo que entró a un nuevo territorio al explotar a una figura de los espectáculos en vez de sus temas comunes como el terrorismo o crímenes.

Le dijo a los hombres, quienes han hablado con múltiples abogados a lo largo de los años, que simplemente platicaran con él como si fuera una persona cualquiera en la calle y que no se preocuparan por caer en contradicciones. Entrevistó a Robson por tres días y a Safechuck por dos antes de decidir que también quería hablar con sus madres.

“Estaba estupefacto”, dijo Reed. “Sabía que teníamos algo muy importante”.

Safechuck y Robson dicen que estar unidos en el proceso ha sido increíble.

“Era todo lo que queríamos en los últimos seis años, poder hablar, comunicarnos”, dijo Robson. “Ha sido hermoso”.

Safechuck agregó: "Tardó tiempo en suceder, simplemente conectar con alguien que ha pasado por esto, es increíble”.

La película generó controversia desde que fue anunciada hace unas semanas. Los herederos de Jackson la condenaron por retomar “acusaciones desacreditadas”. Antes de la función había reportes sobre posibles manifestaciones fuera del cine y la policía de Park City destinó a oficiales extra fuera del Egyptian Theater, que está a la mitad de la calle más transitada de la ciudad. Pero sólo unas cuantas personas se presentaron el viernes con carteles que decían “inocente” sobre la boca de Jackson.

Un miembro del público dijo que hay muchos admiradores que no les creen y les preguntó si tenían un mensaje para ellos.

“No creo que necesite decirles nada, excepto que entiendo que es muy difícil de creer”, dijo Robson. “Porque de alguna manera, no hace mucho tiempo, yo estaba en la misma posición que ellos. A pesar de que me pasó a mí, no lo podía creer, no podía creer que lo que Michael me hizo era algo malo. Sólo podemos aceptar y comprender algo cuando estamos listos”.

Lindsey Bahr está en Twitter como: www.twitter.com/ldbahr