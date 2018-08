En esta foto del 7 de mayo del 2016, Steven Tyler asiste a la gala benéfica "To the Rescue: Saving Animal Lives" en Los Angeles. Tyler volvió a exigirle al presidente Donald Trump que deje de usar canciones de Aerosmith en sus actos electorales. El abogado del rockero envió una carta de cese y desista al mandatario estadounidense el miércoles 22 de agosto del 2018, al día siguiente de que la canción "Livin' on the Edge" sonara en su mitin en Virginia Occidental. (Foto por Richard Shotwell/Invision/AP, Archivo) less