Swift hace llamado a homofóbicos en nueva canción

NUEVA YORK (AP) — Taylor Swift ha apuntado su más reciente canción hacia un nuevo objetivo: los homofóbicos.

Después de que anunciara su séptimo álbum, “Lover”, la estrella pop dio a conocer el jueves su nuevo tema “You Need to Calm Down”, en el que se dirige a sus malquerientes y critica a quienes agreden a la comunidad LGBTQ.

La canción está llena de ritmo en un momento, Swift canta: “Y controla tu ganas de gritonear a toda la gente que odias/porque la sombra nunca hizo a nadie menos gay”.

En otro momento canta: “Sólo necesitas parar, ¿podrías no pisarle el vestido a él?”

“You Need to Calm Down” (necesitas calmarte) es el segundo sencillo de “Lover”, que saldrá el 23 de agosto. La canción es la continuación de “ME!”, que incluyó a Brendon Urie de Panic! At the Disco y que alcanzó el 2do lugar en la lista Billboard Hot 100.

Swift también presentó el jueves en YouTube un colorido video que acompaña la nueva canción, de manera muy apropiada durante el Mes del Orgullo LGTB. Un video musical será difundido el lunes.

En “You Need to Calm Down”, Swift incluso hace referencia a las organización de los derechos gay GLAAD cuando canta: “Why are you mad when you could be GLAAD?/Sunshine on the street at the parade/But you would rather be in the dark ages/Making that sign must've taken all night". (¿Por qué estás enojado cuando podrías estar GLAAD/contento?//La luz del sol baña la calle durante el desfile//Pero prefieres estar en la edad de las tinieblras//Hacer ese letrero debe haber tomado toda la noche”.

El anterior álbum de Swift fue “reputation” que salió al mercado en 2017. El jueves en Instagram Live, Swift dijo que es “muy romántico” su nuevo álbum de 18 temas.

“Me parece que la idea de que algo sea romántico, no tiene que ser una canción feliz”, afirmó la cantante. “Creo que se puede encontrar el romance en la soledad o la tristeza o si se pasa por un conflicto o enfrentando cosas de la vida. Creo que sólo es cuestión de mirar esas cuestiones con un enfoque muy romántico”.