“The Favourite” y “Roma” nominadas a los Critics' Choice

LOS ANGELES (AP) — "The Favourite", "Black Panther" y “Roma” fueron nominadas el lunes a los Critics' Choice Awards.

"The Favourite" encabeza la lista con 14 nominaciones, le sigue de cerca "Black Panther" con 12, mientras que “Roma”, la aclamada cinta del director mexicano Alfonso Cuarón, consiguió ocho menciones incluyendo mejor película, director y actriz, para Yalitza Aparicio.

La Asociación de Críticos de Retransmisiones Cinematográficas (BFCA), por sus siglas en inglés, y la Asociación de Periodistas de Televisión (BTJA) anunciaron a los nominados.

"The Favourite" del griego Yorgos Lanthimos compite en las categorías de película, director, actriz y actriz en una comedia para Olivia Colman, así como dos menciones en la categoría de mejor actriz de reparto para Emma Stone y Rachel Weisz.

La película retrata a dos primas que luchan por tener la atención de la reina Ana.

Entre las producciones de televisión hay tres empatadas con cinco nominaciones: "The Americans", ''The Assassination Of Gianni Versace: American Crime Story" y "Escape at Dannemora".

Entre los canales de televisión y servicios de streaming, HBO y Netflix están empatados con 20 nominaciones cada uno.

Los Critics' Choice Awards serán entregados el 13 de enero y transmitidos por CW Network.