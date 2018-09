Tiroreos en escuelas inspiran canción de Bacharach y Pérez

En esta foto del 6 de mayo del 2013, el compositor Burt Bacharach posa para un retrato en Nueva York. El celebrado músico colaboró con el laureado cubano-estadounidense Rudy Pérez en "Live to See Another Day", una emotiva balada inspirada por la masacre de Parkland y otros tiroteos en escuelas estadounidenses. (Foto por Scott Gries/Invision/AP, Archivo)

NUEVA YORK (AP) — A sus 90 años, Burt Bacharach no ha perdido la fe en el poder de la música.

"La música suaviza el corazón, te hace sentir algo si es buena, te produce emociones que quizás no has sentido antes", dijo a The Associated Press en una entrevista telefónica reciente. "Es algo muy poderoso si eres capaz de hacerlo, si está en tu corazón hacer algo como eso".

El celebrado compositor colaboró con el laureado músico cubano-estadounidense Rudy Pérez en "Live to See Another Day", una sombría balada inspirada en la masacre de Parkland y otros tiroteos en escuelas. Lanzada el lunes, la canción fue grabada con la Orquesta Sinfónica de Miami e incluye las voces de dos adolescentes de Florida, Haven Star y Angie Green. Las ganancias del tema irán a la Sandy Hook Promise Foundation, una organización contra la violencia armada con sede en Newtown, Connecticut, donde un hombre armado mató a 20 niños en el 2012.

Bacharach dijo que la nueva canción, cuya letra dice "No podemos vivir así por siempre / Tenemos que cambiar de actitud", trata de amor y de "mantener a nuestros niños a salvo".

"Es simplemente una locura", dijo sobre los tiroteos en las escuelas. "Creo que lo mejor que uno puede hacer (como compositor) para transmitir un mensaje, es... conmover a la gente".

Pérez dijo en un comunicado qye "Live to See Another Day" es "nuestro grito para parar la violencia dirigida a nuestros niños en la escuelas".

Bacharach es uno de los compositores más exitosos de su época, con éxitos que incluyen "I Say a Little Prayer", “Alfie" y "I'll Never Fall in Love Again". No es considerado un músico de "protesta", pero otros sucesos lo habían motivado en el pasado. A mediados de la década de 1960, él y Hal David se preocuparon por la creciente presencia de Estados Unidos en Vietnam y escribieron "What the World Needs Now", un clásico que Bacharach todavía interpreta en sus presentaciones. En el escenario, ha hecho algún chiste sobre la promesa del presidente Donald Trump de construir un muro en la frontera con México y le ha dedicado alguna canción a las víctimas del huracán María en Puerto Rico.

Bacharach dice que no tiene planes de dejar de componer o actuar. Contribuyó con música para el nuevo álbum de Elvis Costello, un viejo admirador con el que Bacharach ha trabajado antes, y sigue saliendo de gira. En julio tiene previsto dar un concierto de dos en el Royal Festival Hall en Londres.

"Uno puede desesperarse y decir, 'no puedo seguir haciendo esto', pero es lo que hago”, dijo el músico. “No voy simplemente a parar y retirarme, eso es como morir".

